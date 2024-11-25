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"Хезболла" випустила проти Ізраїлю 250 снарядів

"Хезболла" випустила проти Ізраїлю 250 снарядів

Ізраїль атакували з Лівану

На Близькому Сході - гаряче.

У ніч проти 25 листопада 2024 року терористична організація "Хезболла" випустила з Лівану у напрямку Ізраїлю 250 снарядів. 

Про це повідомляє армія Ізраїлю у повідомленні у соцмережах. 

"Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме захищати державу Ізраїль та її народ від загрози з боку терористичної організації "Хезболла", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що Ізраїль може передати Україні російську зброю, захоплену в Газі та Лівані

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