"Хезболла" випустила проти Ізраїлю 250 снарядів

У ніч проти 25 листопада 2024 року терористична організація "Хезболла" випустила з Лівану у напрямку Ізраїлю 250 снарядів.

Про це повідомляє армія Ізраїлю у повідомленні у соцмережах.

"Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме захищати державу Ізраїль та її народ від загрози з боку терористичної організації "Хезболла", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що Ізраїль може передати Україні російську зброю, захоплену в Газі та Лівані.

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