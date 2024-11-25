"Хезболла" випустила проти Ізраїлю 250 снарядів

На Близькому Сході - гаряче.
У ніч проти 25 листопада 2024 року терористична організація "Хезболла" випустила з Лівану у напрямку Ізраїлю 250 снарядів.
Про це повідомляє армія Ізраїлю у повідомленні у соцмережах.
"Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме захищати державу Ізраїль та її народ від загрози з боку терористичної організації "Хезболла", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Ізраїль може передати Україні російську зброю, захоплену в Газі та Лівані.
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