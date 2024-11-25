Папа Римський закликав молитися за Україну

Також він згадав про інші народи, які страждають від війни.

Як і щонеділі, також і в останню неділю листопада Папа Франциск завершив зустріч з паломниками закликом не забувати про народи, що страждають від війни.

Про це пише "Радіо Ватикану".

Після молитви "Ангел Господній", привітавши прочан, Папа Франциск сказав: "І далі молімося за мученицьку Україну, яка дуже страждає, молімося за Палестину, за Ізраїль, Ліван, Судан. Просімо про мир".

Раніше повідомлялося, що з нагоди 1000 днів від початку повномасштабної війни проти України Папа Римський надіслав лист до апостольського нунція в Україні, архиєпископа Вісвальдаса Кульбокаса, зі зверненням до українського народу.

"Будь ласка, не забувайте молитися за мене", – протягом понад одинадцяти років понтифікату Папа Франциск завершує свої недільні зустрічі з паломниками таким проханням, бажаючи всім гарної неділі.

Але вже понад два з половиною роки це прохання випереджує окремий заклик, присвячений молитві за Україну, до якого через деякий час додалася згадка й про інші частини світу, де тривають війни.

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Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав молодих людей народжувати більше дітей, щоб запобігти поступовому старінню населення.

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