Ворог окупував два населені пункти та просунувся далі - Deep State

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Ворог окупував Катеринівку та Юріївку.

А також росіяни просунулися біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового.

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку росіяни намагалися зайти колоною до міста. Повідомлялося, що ворог вийшов до річки Оскіл і перерізав трасу Куп'янськ-Борова, що означає: українське угруповання на лівому березі Оскола перерізане.

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