Враг оккупировал два населенных пункта и продвинулся дальше — Deep State

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Враг оккупировал Екатериновку и Юрьевку.

А также россияне продвинулись возле Новомлынска, Стельмаховки, Великой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахового.

Напомним, на Купянском направлении россияне пытались зайти колонной в город.

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