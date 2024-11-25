Враг оккупировал два населенных пункта и продвинулся дальше — Deep State

Россияне пытаются продвинуться вперед.
Карта боевых действий на фронте обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
Враг оккупировал Екатериновку и Юрьевку.
А также россияне продвинулись возле Новомлынска, Стельмаховки, Великой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахового.
Напомним, на Купянском направлении россияне пытались зайти колонной в город.
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