Що робить Україна, щоб нарешті протидіяти КАБам: начальник Генштабу відповів

Баргилевич запевнив, що військово-політичне керівництво працює над тим, щоб знайти надійний захист від руйнівних російських КАБів.

КАБи – це найболючіше питання для українських військових на фронті, яке завдає великої шкоди.

Про це ексклюзивно для ТСН.Тиждень, у розмові з кореспондентом ТСН Андрієм Цаплієнком повідомив начальник Генерального Штабу Збройних Сил України Анатолій Баргилевич.

"При відносній дешевизні їх виробництва і те, що вони скидаються з літаків на відстані до 80 км. Ми працюємо над тим, щоб знайти надійний захист. Керівництвом ЗСУ такі операції розробляються і вони будуть здійснюватися", – відповів Баргилевич на питання, чии знайдена якась протидія КАБам.

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В ГЕНШТАБІ ОЗВУЧИЛИ ВТРАТИ! ВПЕРШЕ В ТЕЛЕЕФІРІ ГЕНЕРАЛ БАРГИЛЕВИЧ. Інтерв’ю для ЦАПЛІЄНКА

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Генерал визнав, що в загальному кількість КАБів на фронті якщо і зменшилася, то несуттєво. За його інформацією, десь за останні 10 днів відсотків на 10 КАБів стало менше.

Баргилевич повідомив, що найбільший запас авіаційних бомб, який дістався у спадок від СРСР, розташований у РФ. Йдеться про десятки тисяч одиниць.

На питання, чи має Україна власні варіанти КАБів очільник Генштабу відповів так: "Ми працюємо над цим. Я думаю, що ми доб'ємося тут успіху, і це буде презентовано".

В Генштабі озвучили втрати! Вперше в телеефірі генерал Баргилевич! Інтерв’ю для Цаплієнка

Раніше колишній головком ЗСУ і посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що жодна з країн Заходу не має достатньої кількості ракет, щоб збивати російські КАБи.

Український військовий журналіст Богдан Мирошников розповідав, що на фронті "реалії такі, що можна місяцями будувати фортифікації, а потім за кілька днів це буде знесено КАБами".

Начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов ще в червні цього року обіцяв, що ЗСУ "за кілька тижнів" почнуть випробовування керованих авіабомб українського виробництва. Чи розпочалися ці випробування, наразі нам невідомо.

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