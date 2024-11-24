Росія може атакувати підстанції: експерт розповів коли чекати нових ударів

З високою ймовірністю Росія продовжуватиме обстріли України до кінця року, основною ціллю залишатиметься енергетична інфраструктура, зокрема підстанції. Проте після Нового року можливості ворога значно скоротяться.

Про це в коментарі 24 Каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

На його думку, з наступного тижня і до середини грудня або початку січня Росія активно атакуватиме енергетичні об’єкти України. Проте удари 10–15 ракетами не здатні завдати серйозних пошкоджень, оскільки українська ППО ефективно з ними справляється.

"Особливої турботи викликає те, що вже декілька разів поспіль під час масованих атак росіяни б'ють саме по підстанціях, які видають потужність атомних електростанцій. Потрібно максимально зосередити протиповітряну оборону біля цих підстанцій, захищаючи їх. Це, на мій погляд, критичні для нас об'єкти", – наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Однак росіяни не зможуть одразу вивести з ладу всі підстанції. По-перше, через системний інженерний захист, засоби ППО та резервне обладнання. По-друге, їхні удари спрямовані не тільки на підстанції, але й на атомні станції, адже підстанції напряму залежать від їхньої роботи. Це фактично можна вважати спробами атак на ядерні об’єкти.

"Рівненська та Хмельницька АЕС розташовані лише за декілька сотень кілометрів від кордону з країнами ЄС. Якщо трапиться аварія, це зачепить ці країни. Тому треба згуртувати сили – і дипломатичні, і політичні, і військові, і МАГАТЕ, і міжнародні організації – щоб не допустити ударів по атомній енергетиці, "закамуфльованій" під удари по підстанціях з видачі потужностей", – пояснив Володимир Омельченко.

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Після Нового року можливості ворога для обстрілів зменшаться. Основна причина – інавгурація Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. На думку експерта, це значна подія, яка може вплинути на військово-політичну ситуацію навколо війни.

"Перед інавгурацією Трампа, якщо вони битимуть по українських енергетичних об'єктах, це буде прямий плювок Трампу в обличчя. Водночас думаю, що вони захочуть у якийсь спосіб все ж таки налагодити з ним відносини, знов-таки зі своєю вигодою", – припустив Омельченко.

Якщо ж Україна витримає ймовірні удари протягом наступних двох місяців, Росія втратить можливість здійснювати масовані атаки. Тим більше, наближення весни може ускладнити дії ворога ще більше.

Нагадаємо, що в Україні за різними сценаріями може не бути світла від 12 до 20 годин на добу.