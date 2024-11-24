Россия может атаковать подстанции: эксперт рассказал, когда ждать новых ударов

С высокой вероятностью, Россия будет продолжать обстрелы Украины до конца года, основной целью будет оставаться энергетическая инфраструктура, в том числе подстанции. Однако после Нового года возможности врага значительно сократятся.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его мнению, со следующей недели и до середины декабря или начала января Россия будет активно атаковать энергетические объекты Украины. Однако удары 10-15 ракетами не способны нанести серьезные повреждения, поскольку украинское ПВО эффективно с ними справляется.

"Особую заботу вызывает то, что уже несколько раз подряд во время массированных атак россияне бьют именно по подстанциям, которые выдают мощность атомных электростанций. Нужно максимально сосредоточить противовоздушную оборону у этих подстанций, защищая их. Это, на мой взгляд, критические для нас объекты", – подчеркнул директор энергетических программ Центра Разумкова.

Однако россияне не смогут сразу уничтожить все подстанции. Во-первых, через системную инженерную защиту, средства ПВО и резервное оборудование. Во-вторых, их удары направлены не только на подстанции, но и на атомные станции, ведь подстанции напрямую зависят от их работы. Это фактически следует считать попытками атак на ядерные объекты.

"Ровенская и Хмельницкая АЭС расположены всего в нескольких сотнях километров от границы со странами ЕС. Если случится авария, это затронет эти страны. Поэтому надо сплотить силы – и дипломатические, и политические, и военные, и МАГАТЭ, и международные организации – чтобы не допустить ударов по атомной энергетике, "закамуфлированной" под удары по подстанциям по выдаче мощностей", – объяснил Владимир Омельченко.

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После Нового года возможности врага для обстрелов уменьшатся. Основная причина – инаугурация Дональда Трампа, которая состоится 20 января. По мнению эксперта, это значимое событие, которое может повлиять на военно-политическую ситуацию вокруг войны.

"Перед инаугурацией Трампа, если они будут бить по украинским энергетическим объектам, это будет прямой плевок Трампу в лицо. В то же время думаю, что они захотят каким-то образом все же наладить с ним отношения, опять-таки со своей выгодой", – предположил Омельченко.

Если Украина выдержит вероятные удары в течение следующих двух месяцев, Россия потеряет возможность совершать массированные атаки. Тем более приближение весны может осложнить действия врага еще больше.

Напомним, что в Украине по разным сценариям может не быть света от 12 до 20 часов в сутки.