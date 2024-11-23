Отключений света станет меньше: обнадеживающий прогноз эксперта

На следующей неделе в Украине могут применять только одна очередь отключений света, а отдельные дни могут пройти вообще без ограничений в использовании электроэнергии.

Такой прогноз сделал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии телеканалу "Киев24".

По его словам, энергетики активно работают над восстановлением подстанций, поврежденных во время последней атаки российской террористической армии.

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“Они [россияне] ударили прежде всего по подстанциям на выдаче энергии из АЭС. Здесь они достигают двойного эффекта: кроме того, что усложняется выдача мощности с электростанции в систему, так еще и используются сетевые ограничения, то есть даже если электрическую энергию можно генерировать, то трудно передать ее через разрушение этих подстанций. На сегодняшний день все сконцентрированы на том, чтобы возобновить работу именно этих ключевых подстанций. Резервного оборудования, на сколько мне известно, достаточно, далеко не все трансформаторы были разрушены”, — подчеркнул эксперт.

Владимир Омельченко отметил, что следствием эффективной работы энергетиков стало улучшение ситуации с электроснабжением в Одесском регионе, центральных областях и Киеве.

"Думаю на следующей неделе, если не будет новых ударов, мы можем выйти на одну очередь отключений, а возможно даже какие-то дни будут проходить без ограничений, если погода будет способствовать этому", — спрогнозировал он.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, российские войска совершили очередную массированную атаку на объекты украинской энергосистемы.

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