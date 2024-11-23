Динамо – Черноморец: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

В субботу, 23 ноября, киевское "Динамо" сыграет против одесского "Черноморца" в матче 14 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

На данный момент киевляне лидируют в УПЛ, имея 32 очка после 12 сыгранных матчей. Команда Александра Шовковского опережает "Александрию" по дополнительным показателям.

"Моряки" располагаются на 13-й позиции в чемпионате Украины, набрав 12 баллов за 13 проведенных поединков.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Черноморец" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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