Удар по Днепру: РФ использует ракеты, которых у нее единицы — авиаэксперт

Валерий Романенко, эксперт по авиации и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, заявил, что Россия 21 ноября нанесла удар по Днепру ракетой средней дальности. По его словам, такие ракеты не находятся на вооружении и, скорее всего, еще проходят стадию тестирования.

Это мнение Романенко высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт также отметил, что, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, количество таких ракет в России не превышает 10 единиц.

"Думаю, что россияне еще попытаются совершить один-два подобных пуска, комбинируя их с "кинджалами", чтобы складывалось впечатление страшного разрушительного оружия. То, что падало на Днепр, — это обломки, каждый весом до 200 кг, но с огромной скоростью, поэтому с большой кинетической энергией, как бетон, но при этом крайне неточны. Что касается ракеты, то она имеет боевую часть, которая разделяется. По Днепру стреляли ракетой, имевшей шесть частей, шесть блоков индивидуальной наводки. Эти шесть блоков неточные, там точность поражения плюс-минус начиная с 50 м.", – прокомментировал эксперт.

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Романенко отметил, что на основе отдельных частей ракеты, обломки которой были обнародованы на фотографиях, можно увидеть элемент, взятый из старой советской ракеты "Булава". По его словам, это система-болванка, предназначенная для имитации взрыва ядерного устройства.

"Такая ракета движется с гиперзвуковой скоростью, как и все баллистические ракеты. А в атмосфере вокруг летящего с гиперзвуковой скоростью объекта образуется плазма, которая не пропускает радиоволн. Поэтому ни одна коррекция орбиты невозможна", — объяснил Романенко.

Напомним, что Россия закроет часть своего воздушного пространства для проведения ракетных испытаний. В ближайшие дни вполне возможен повторный пуск по Украине новой российской баллистической ракеты "Орешник" или аналогичного вооружения, оккупанты пытаются добиться риторического эффекта.

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