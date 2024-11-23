Динамо – Чорноморець: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 14-го туру чемпіонату України з футболу.

У суботу, 23 листопада, київське "Динамо" зіграє проти одеського "Чорноморця" в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Наразі кияни лідирують в УПЛ, маючи 32 очки після 12 зіграних матчів. Команда Олександра Шовковського випереджає "Олександрію" за додатковими показниками.

"Моряки" розташовуються на 13-й позиції у чемпіонаті України, набравши 12 балів за 13 проведених поєдинків.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Чорноморець" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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