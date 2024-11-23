Путін відкрито погрожує Україні: РФ готує удари новими ракетами

За словами кремлівського диктатора, удар по Дніпру було завдано нібито у відповідь на дозвіл США бити по РФ зброєю дальньої дії.

Останні дні стали дуже нервовими та стресовими для українців. Спочатку зачинилися посольства низки країн у Києві, потім росіяни вгатили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, а згодом і Путін раптово записав звернення до світу. Саме з того кабінету, в якому оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. Що сказав Путін, про що він збрехав, що відомо про нову ракету, яка атакувала Дніпро, і про що попередили українських нардепів – в ексклюзиві ТСН.ua.

Путін звернувся до світу з того кабінету, в якому оголосив війну

Путін звернувся до світу, щоб розповісти, "що зараз відбувається в зоні СВО". Та от цікавий нюанс – з цього ж кабінету він оголосив про початок повномасштабної війни в Україні вранці 24 лютого. Тепер з цього кабінету кремлівський диктатор вирішив розповісти, чим же він віддав наказ вгатити по Дніпру.

І поки усі губилися в здогадках та чекали експертиз, Путін заявив, що це і не міжконтинентальна ракета, і не "Рубєж", який призначений для ядерного удару, а мовляв, "Орешник" - новітня розробка РФ – балістична ракета в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні, яка раніше була надсекретним ракетобудівним об'єктом Радянського Союзу. А все це – нібито відповідь на дозвіл США бити по РФ зброєю дальньої дії. Він натякнув, що таким чином світ перейшов "червоні лінії".

Брехня кремлівського диктатора

Путін похвалився, що російська ППО все збила, цілі не досягнуті, жертв немає, руйнувань також. Тільки в Курській області – дрібниці, кілька десятків поранених та вбитих серед "обслуговуючого персоналу". Тим не менш, Путін таким чином визнав удари по Росії й контроль українських військ над частиною Курської області, але чхати хотів на усе це, бо в нього інші цілі.

Експериментальний удар по Дніпру був помстою

Слідом за цією заявою Путін визнає і удар по Дніпру й заявляє, що це була новітня розробка Росії, а цей пуск одночасно був і експериментальним випробуванням, на що здатна ця зброя. Випробування ціною життя українців.

Варто відзначити неприкритий цинізм, з яким цей воєнний злочинець розповідає про назву ракети, про цілі, про удари. Неозброєним оком видно, як він просто насолоджується смертями мирних українців. Після цього Путін знову наголошує - ця атака по Дніпру – помста за удари по РФ.

Путін анонсував нові удари

Далі Путін заговорив про порушення договорів США. Кривавий диктатор бідкається про порушення кимось якогось договору і здається зовсім не переймається десятками договорів, які порушила РФ за часи його президентства.

Ба більше, Путін анонсував нові удари, але мовляв, все залежить від "поведінки" Америки. Але вже не Україною єдиною, Путін пригрозив ударами і по інших країнах, зокрема й членах НАТО.

Обіцяє "попереджувати" українців про удари

Ну а ще Путін "шляхетно" заявив, що попереджатиме українців, коли росіяни знову битимуть цими ракетами. Він зазначив, що його не лякає можлива відповідь, бо в світі не існує системи ППО, яка могла б збити "Орешник".

І знову наголосив, що Росія готова до глобального конфлікту й радить у цьому не сумніватися, але додав, що мирним шляхом ще можна піти. Цікаво, про який мирний шлях тут може йтися?

Реакція Зеленського

Не змовчав і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що своїм зверненням Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України – контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів.

Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру – одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН.

"Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну. Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, усі інші країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну – абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалась уже понад тисячу днів", – підкреслив Зеленський.

Зеленський звернувся до світу

Зеленський закликав світ діяти, бо нова балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче. І зауважив, що Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї по території РФ стало якимось "новим кроком".

"Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю. І маємо на це повне право згідно норм міжнародного права. Наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б’ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські "Шахеди", коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із Північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою – він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру", – завив президент.

Зеленський також визнав, що сильної реакції світу немає, а саме на це і сподівався Путін.

"Світ повинен на це реагувати. Зараз сильної реакції світу немає. Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить. Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції. Треба реагувати. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України. Справжній мир вартий того, щоб діяти заради нього. Діяти потрібно", – наголосив гарант.

Що пишуть західні ЗМІ

Путін вже відкрито шантажує не лише Україну, а й весь світ. Після заяв Путіна про удар Росії стратегічною ракетою середньої дальності по Дніпру на обкладинках світових ЗМІ з'явились гузні заголовки:

Кремль попереджає: Ви вступили у війну;

Британія — відповідна мета для ракетного удару;

Британія та Франція твердо стоятимуть проти Путіна;

Путін загрожує світовою війною.

В The Economist пишуть, що ударом новою ракетою по Дніпру Росія хоче відмовити західні країни від поглиблення своєї участі в Україні.

"Це не була якась нова революційна зброя. Тим не менш, цей удар дуже схожий на частину більших зусиль Росії відмовити західні країни від поглиблення своєї участі в Україні. Важливою аудиторією мала бути нова адміністрація Трампа, яка все ще вдосконалювала свій підхід до війни".

Що кажуть в Росії

В Associated Press також пишуть, що запуск російської балістичної ракети "Орешник" був спрямований не так проти України, як став сигналом Заходу про готовність Росії до ракетного протистояння — такої думки дотримується директор військових наук Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні Метью Севілл. Власне його позицію і опублікували в статті.

І що цікаво, "говорящій рот Путіна" Дмитро Пєсков повідомив, що Росія за півгодини до пуску ракети повідомила про це США по лінії центру зменшення ядерної небезпеки, щоб не нарватися на відповідь, яку мали б здійснити Сполучені Штати Америки. А "головний алкоголік Росії" й він же заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав англійською мовою в соцмережі X, що цей удар нібито "і є тим, чого хотів Захід".

Пентагон був попереджений

Міноборони США підтвердило, що Росія попереджала про удар по Дніпру. Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх уточнила, що Сполучені Штати були проінформовані про запуск Росією "експериментальної ракети" через канали ядерної безпеки. У Міноборони США підтвердили, що йдеться про запуск ракети середньої дальності на базі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж".

Як повідомляли CNN та Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника, Росія має обмежену кількість таких ракет. Вашингтон застеріг, що вони можуть бути спрямовані не лише проти України, а й проти інших країн. Але у всіх західних ЗМІ від 21 листопада свої версії, чим саме путінська армія вгатила по Україні.

Яку ракету застосувала РФ для удара по Дніпру

Із посиланням на "власні джерела" одні казали, що удар був звичайною балістикою, а не МБР чи "Рубежем". Путін взагалі заявив про новітню розробку "Орешник", а у Financial Times зробили зовсім іншу заяву з посиланням на українського військового високопосадовця. Там заявили, що вдарили по Дніпру таки тією славнозвісною ракетою РС-26 "Рубеж", яка має радіус дії до 6000 км.

Водночас у відкритому доступі немає жодної інформації про російську ракету з позначенням "Орешник", якою, за словами президента РФ Володимира Путіна, нібито було завдано удару по Дніпру. Але у Кремлі полюбляють гратися у вигадування подвійних назв для своєї зброї.

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На це звернули увагу експерти видання Defense Express. Там зазначають, що позначення "Орешник" могло фігурувати в робочій документації ракети, яка тепер відома як РС-26 "Рубеж". Зокрема, вони нагадали, як влітку 2022 року російські пропагандисти розповідали про проєкт далекобійної протикорабельної ракети "Змеевик", а вже через рік згадка про такі ракети зникла з публічного простору.

У виданні припускають, що повідомлення про "Змеевик" могли виконувати роль "прикриття" для реальних проєктів РФ зі створення балістичних ракет середньої дальності. За аналогією з цим випадком, у Defense Express вважають, що позначення "Орешник" могло фігурувати в робочій документації ракети, яка тепер відома як РС-26 "Рубеж".

"Така "двоїстість" для російського ВПК цілком звична річ, можна навести й таку ілюстрацію – крилата ракета Х-101 у рашистів також позначається як "Изделие 504", хоча, звісно, зазвичай використовується переважно саме індекс Х-101", – пояснили експерти.

Гра Кремля

На думку експертів, використовуючи позначення "Орешник", Путін намагався психологічно вплинути на країни Заходу, створивши враження, що в розпорядженні РФ начебто з’явилися невідомі ракетні спроможності.

"На цьому етапі краще не оперувати позначенням "Орешник", щоб не давати Путіну можливість розширювати "стратегічну невизначеність" для шантажу цивілізованого світу", – йдеться у матеріалі.

Україна має право бити по РФ

Путін остаточно знахабнів. Спочатку він почав повномасштабну війну, а тепер шантажує Україну та світ новими ударами, якщо Україна не припинить бити по Росії. І це явно не всі вимоги.

Виходить так, що Росія напала, а ніхто не може дати їй "ляпаса" у відповідь. Тому що у Кремлі сидить скажений маньяк, якому нічого втрачати. Світ роками йому нічого не забороняв, а тепер ховають голови.

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Але чи дійсно хтось у світі вірить, що в разі перемоги над Україною Путін "наїсться" і не посуне далі? Тож Україна має повне право вражати будь-які військові цілі на території Росії. На цьому вкотре наголосив речник МЗС Георгій Тихий.

"Україна неодноразово використовувала далекобійні спроможності проти цілей на тимчасово окупованих територіях, але Путін почав метушитися лише тоді, коли були вражені цілі на території Росії. Отже, він чудово усвідомлює різницю між власне російською територією і територіями, які він намагається вкрасти в України", – підкреслив Тихий.

Несподівана реакція Сербії

Тихий також наголосив, що Україна захищає себе відповідно до статті 51 Статуту ООН, а Росія може "звинувачувати лише саму себе в наслідках свого рішення напасти на Україну".

Натомість президент Сербії Олександр Вучич після зустрічі зі своїм словацьким колегою заявив, що "сьогодні була міжконтинентальна ракета,а завтра – ще щось". Він застеріг, що Путін "не блефує", коли погрожує світові ядерною зброєю.

"Якщо ви думаєте, що стрілятимете чим завгодно по території Російської Федерації, з логістикою західних країн, зі зброєю з Заходу, і що це залишиться без відповіді, і що Путін не використовуватиме всі види зброї, які, на його думку, потрібні, ви або його не знаєте, або ви ненормальні, третього варіанту немає", – зазначив Вучич.

Верховну Раду попередили про удар

Тим не менш, заяву Путіна і новий удар обговорює увесь світ. Загроза нового удару не зникає. І до слова, 22 листопада мінімізовано кількість людей у Кабміні та інших держорганах в урядовому кварталі. Усі служби Верховної Ради та секретаріати комітетів також не працюють через загрозу обстрілу.

Водночас прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Офіс президента працює у звичайному режимі зі стандартним дотриманням правил безпеки. До слова, нардеп Тарас Батенко заявив, що напередодні удару по Дніпру Верховна Рада отримала інформацію від спецслужб про удар, що готується експериментальним озброєнням балістичного характеру.

ТСН.ua не може незалежно підтвердити чи спростувати цю інформацію, але якщо це правда, то виникає питання: чому нардепів попередили, а людей, які працюють чи мешкають в центрі Києва – ні?

Екстрене засідання Ради Україна – НАТО

На екстрене засідання для обговорення наслідків застосування нової російської ракети по Дніпру збирається і Рада Україна – НАТО, яке відбудеться 26 листопада. Але "екстреність" цієї зустрічі викликає сумніви, адже удар був 21 числа, а щоб з'їхатись на засідання представникам України та країн НАТО чомусь необхідно цілих п'ять днів на підготовку.

Водночас німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung заявило, що, наприклад, Німеччина вже готує план оборони на випадок можливого вторгнення РФ до країн НАТО. Обсяг стратегічного документа складає 1000 сторінок, а подробиці тримають в секреті. Відомо лише, що передбачається розгортання 800 тисяч військових, а цивільному населенню радять заздалегідь придбати генератори.

Нова інформація від розвідки

У новій заяві ГУР Міноборони України йдеться, що 21 листопада Росія вгатила по Дніпру балістичною ракетою, ймовірно, зі складу ракетного комплексу "Кедр". Летіла ця ракета до міста 15 хвилин. У ракети було 6 бойових частин з 6 суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії – понад 11 махів. Випробування ракетного комплексу "Кедр" проходили на "4-му державному центральному міжвидовому полігоні РФ" у місті Капустін Яр в Астраханській області у жовтні 2023 та червні 2024 року.

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