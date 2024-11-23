Відключень світла стане менше: обнадійливий прогноз експерта

Енергетики активно працюють над відновленням підстанцій, які було пошкоджено під час останньої атаки російської терористичної армії.

Наступного тижня в Україні можуть застосовувати лише одну чергу відключень світла, а окремі дні можуть пройти взагалі без обмежень у використанні електроенергії.

Такий прогноз зробив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі телеканалу “Київ24”.

За його словами, енергетики активно працюють над відновленням підстанцій, які було пошкоджено під час останньої атаки російської терористичної армії.

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“Вони [росіяни ]ударили насамперед по підстанціях на видачі енергії з АЕС. Тут вони досягають подвійного ефекту: крім того, що ускладнюється видача потужності з електростанції в систему, то ще й використовуються мережеві обмеження, тобто навіть якщо електричну енергію можна генерувати, то важко її передати через руйнацію цих підстанцій. На сьогодні всі сконцентровані на тому, щоб відновити роботу саме цих ключових підстанцій. Резервного обладнання, на скільки мені відомо, достатньо, далеко не всі трансформатори були зруйновані”, - наголосив експерт.

Володимир Омельченко зазначив, що наслідком ефективної роботи енергетиків стало покращення ситуації із електропостачанням в Одеському регіоні, у центральних областях та Києві.

“Думаю на наступному тижні, якщо не буде нових ударів, ми можемо вийти на одну чергу відключень, а можливо навіть якісь дні будуть проходити без обмежень, якщо погода буде сприяти цьому”, - спрогнозував він.

Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, російські війська здійснили чергову масовану атаку на об’єкти української енергосистеми.

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