Відключення світла в Україні: 23 листопада діятиме одна черга

Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.

У суботу, 23 листопада, в Україні будуть діяти графіки відключень світла. Протягом дня буде застосовано одну чергу відключень.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Українським споживача відключатимуть електропостачання від 8:00 до 22:00.

Однак, час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках обленерго.

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"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада", пояснили в "Укренерго".

В енергетичній компанії повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають і енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, російські війська здійснили чергову масовану атаку на об’єкти української енергосистеми.

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