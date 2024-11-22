Сибіга розповів, як примусити Путіна до миру

Сибіга заявив, що в України вже є план, як у співпраці з партнерами зробити цей "шлях до миру через силу" максимально ефективним.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що єдиним шляхом до миру є демонстрація сили.

Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

Сибіга підкреслив, що лише через "шлях до миру через силу" можна змусити Кремль піти на переговори.

"Жодної політики умиротворення. Ми вже мали такий досвід в історії, зокрема перед Другою світовою війною. Путін розуміє лише силу. Шлях до миру лежить через демонстрацію сили. І саме тому ми говоримо про підхід "шлях до миру через силу", - заявив міністр.

Він зазначив, що цей підхід передбачає кілька ключових кроків: запрошення України в НАТО, посилення постачання сучасної зброї, зокрема далекобійних систем, розвиток власного виробництва озброєнь. Крім того, необхідно створювати нові бригади та резерви для забезпечення постійної боєготовності та підтримка програми виробництва дронів.

"Тобто ми маємо чіткий план і конкретні елементи, які, разом із нашими партнерами, дозволять нам зробити цей "шлях до миру через силу" найбільш ефективним", - додав Сибіга.

Нагадаємо, Китай прокоментував удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру та вкотре закликав до політичного врегулювання війни.

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