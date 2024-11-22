Загроза ядерної війни: яка мета "страшилок" Кремля — керівник ЦПД

І заяви офіційних осіб РФ, і вкиди від російських ботів в пабліках спрямовані саме на країни Заходу.

Кремль просуває в інформаційному полі країн Заходу тезу про “загрозу ядерної війни”, яка нібито “вища, ніж за Карибської кризи”.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснив мету такої інформаційної кампанії російських пропагандистів.

Він зазначив, що і заяви офіційних осіб РФ, і вкиди від російських ботів в пабліках спрямовані саме на країни Заходу, які надають активну підтримку Україні. Натомість активність у країнах Глобального Півдня, зокрема в Азії, практично відсутня.

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“Росія хоче налякати Захід і змінити курс на підтримку України”, — зазначив Андрій Коваленко.

За його словами, масштабування теми “загрози ядерної війни” у країнах Глобального Півдня не відбувається, оскільки Росія розуміє, що залежить від Китаю та Індії.

Нагадаємо, раніше політолог і екснардеп Вадим Денисенко пояснив, чому виступ президента РФ Володимира Путіна після удару міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру містив завуальовані ядерні погрози.

Путін вирішив пригрозити новою ядерною доктриною

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