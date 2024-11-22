EL Кравчук розкрив своє справжнє ім'я та прізвище в паспорті

Також артист поділився, як на його творчість реагували рідні.

Український співак EL Кравчук, який раніше розповідав про невиліковну хворобу, розкрив своє справжнє ім'я та прізвище, що вказані у нього в паспорті.

На сцені артист використовує псевдонім. Виконавця насправді ж звати Андрієм. А от у паспорті в артиста подвійне прізвище – Остапенко-Кравчук. У псевдонімі виконавець використав саме те прізвище, яке йому дісталося від мами.

"У мене ж в паспорті половинка від мами, а половинка від тата. Я Остапенко-Кравчук Андрій Вікторович. Запитань не було! У тата лише було запитання: "Чому мамине прізвище (в псевдонімі – прим. ред.), а не моє?" – розповів артист в інтерв'ю Славі Дьоміну.

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el.kravchuk

EL Кравчук також поділився, як свого часу батьки відреагували на його творчість. Артист говорить, що рідні люди спочатку ставилися скептично та не давали хороших оцінок. Однак з часом батьки виконавця таки потроху відкрили для себе творчість сина.

"Батьки на все спочатку реагували негативно. Їм все не подобалося – ні пісні, нічого. Потім мамі трішки "Соната" сподобалася, а тату – "Нічий". Вони прийшли на концерт, побачили, що спокійно все. Тоді ж писала преса, а інтернету не було, коли я починав", – поділився артист.

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el.kravchuk

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук розкрив правду про свою сексуальну орієнтацію. Артист зізнався, що його насправді приваблює.

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