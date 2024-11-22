EL Кравчук раскрыл свое настоящее имя и фамилию в паспорте

Украинский певец EL Кравчук, который ранее рассказывал о неизлечимой болезни, раскрыл свое настоящее имя и фамилию, что указаны у него в паспорте.

На сцене артист использует псевдоним. Исполнителя же на самом деле зовут Андреем. А вот в паспорте у артиста двойная фамилия – Остапенко-Кравчук. В псевдониме исполнитель использовал именно ту фамилию, которая ему досталась от мамы.

"У меня же в паспорте половинка от мамы, а половинка от папы. Я Остапенко-Кравчук Андрей Викторович. Вопросов не было! У папы только был вопрос: "Почему мамина фамилия (в псевдониме – прим. ред.), а не моя? – рассказал артист в интервью Славе Демину.

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el.kravchuk

EL Кравчук также поделился, как в свое время родители отреагировали на его творчество. Артист говорит, что родные люди поначалу относились скептически и не давали хороших оценок. Однако со временем родители исполнителя понемногу открыли для себя творчество сына.

"Родители на все сначала реагировали негативно. Им все не нравилось – ни песни, ничего. Потом маме немного "Соната" понравилась, а папе — "Нічий". Они пришли на концерт, увидели, что спокойно все. Тогда же писала пресса, а интернета не было, когда я начинал", – поделился артист.

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el.kravchuk

Напомним, недавно EL Кравчук раскрыл правду о своей сексуальной ориентации. Артист признался, что его на самом деле привлекает.

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