Угроза ядерной войны: какая цель "страшилок" Кремля — руководитель ЦПД

И заявления официальных лиц РФ, и вбросы от российских ботов в пабликах направлены именно на страны Запада.

Кремль продвигает в информационном поле стран Запада тезис об "угрозе ядерной войны", которая якобы "выше, чем при Карибском кризисе".

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко объяснил цель такой информационной кампании российских пропагандистов.

Он отметил, что и заявления официальных лиц РФ, и вбросы от российских ботов в пабликах направлены именно на страны Запада, которые оказывают активную поддержку Украине. При этом активность в странах Глобального Юга, в частности, в Азии практически отсутствует.

Также читайте Мир стоит на пороге Третьей мировой войны — Лукашенко

"Россия хочет напугать Запад и изменить курс в поддержку Украины", — отметил Андрей Коваленко.

По его словам, масштабирования темы "угрозы ядерной войны" в странах Глобального Юга не происходит, поскольку Россия понимает, что зависит от Китая и Индии.

Напомним, ранее политолог и экс-нардеп Вадим Денисенко объяснил, почему выступление президента РФ Владимира Путина после удара межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру содержало завуалированные ядерные угрозы.

Путин решил пригрозить новой ядерной доктриной

Читайте также: