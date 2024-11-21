"Карибский кризис-2": политолог объяснил, что стоит за ядерными угрозами Путина

Эксперт считает, что в ядерном ударе могут быть заинтересованы определенные люди из окружения Путина и Китай.

Выступление диктатора Путина с завуалированными ядерными угрозами после удара межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру может свидетельствовать о нескольких факторах.

Что задумал диктатор, попытался объяснить политолог и экс-нардеп Вадим Денисенко.

Политолог выделил несколько пунктов:

1. Путин начал игру в Карибский кризис-2.

"Путин всегда мечтал переиграть этот кризис и взять на слабо США, потому что считает, что именно тогда Хрущев мог сломать ход истории, и если бы тогда не испугался, США были бы сломаны", — рассуждает Денисенко.

2. ⁠Путин все делает исключительно с оглядкой на США .

. 3. ⁠Путин сужает себе поле для маневров, максимально подняв ставки , требуя (прося), чтобы Трамп ему позвонил первым.

, требуя (прося), чтобы Трамп ему позвонил первым. 4. ⁠ Российские элиты испуганы и точно уже считают, что нужно что-то с этим делать.

испуганы и точно уже считают, что нужно что-то с этим делать. 5. Китай молчит и считает, что это его шанс на переговоры с США.

"Вообще ядерный удар им (Китаю - Ред.) может быть выгоден, потому что тогда США вынуждены будут идти к ним на переговоры. Правда, тогда неизвестным будет оставаться то, как и кто извне сыграет в смену власти в РФ. Плюс появится фактор КНДР, хотя этот фактор Китай может относительно легко решить, задушив Кима в объятиях", – отмечает эксперт.

6. ⁠В окружении Путина точно есть группа людей, которой выгоден ядерный удар, потому что тогда они смогут изолировать диктатора в бункере. По мнению Денисенко, эту группу возглавляет первый заместитель руководителя Путина Сергей Кириенко.

"Впервые за эти три года могу сказать, что появляется угроза ядерного удара. Пока небольшая, но она есть. И главная причина – заинтересованность группы людей в окружении Путина, которые будут подогревать его амбиции, чтобы потом его изолировать и сбросить. Главный вопрос теперь снова один: мы являемся объектами. И здесь у нас, как и 24.02.22 есть только одна игра – не испугаться, чтобы стать субъектами. В 2022 году нам это удалось. Удастся и теперь", – считает Вадим Денисенко.

Напомним, российский диктатор Путин сообщил, что 21 ноября для удара по Днепру якобы была применена баллистическая ракета средней дальности "Орешник".

Верховная Рада отменила заседание на 22 ноября из-за угрозы ракетного удара.

Президент Сербии Вучич считает, что когда Путин говорит, что может применить ядерное оружие, он не блефует.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.