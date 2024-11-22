Сибига рассказал, как принудить Путина к миру

Сибига заявил, что у Украины уже есть план, как в сотрудничестве с партнерами сделать этот "путь к миру через силу" максимально эффективным.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что единственным путем к миру является демонстрация силы.

Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

Сибига подчеркнул, что только "путем к миру через силу" можно заставить Кремль пойти на переговоры.

"Никакой политики умиротворения. У нас уже был такой опыт в истории, в частности перед Второй мировой войной. Путин понимает только силу. Путь к миру лежит через демонстрацию силы. И именно поэтому мы говорим о подходе "путь к миру через силу", — заявил министр.

Он отметил, что этот подход предполагает несколько ключевых шагов: приглашение Украины в НАТО, усиление поставок современного оружия, в частности, дальнобойных систем, развитие собственного производства вооружений. Кроме того, необходимо создавать новые бригады и резервы для обеспечения постоянной боеготовности и поддерживать программы производства дронов.

"То есть мы имеем четкий план и конкретные элементы, которые вместе с нашими партнерами позволят нам сделать этот "путь к миру через силу" наиболее эффективным", — добавил Сибига.

Напомним, Китай прокомментировал удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру и в очередной раз призвал к политическому урегулированию войны.

Читайте также: