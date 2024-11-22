"Совсем с ума сошли": Буданов рассказал детали о ракете "Кедр", которой россияне атаковали Днепр

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал подробности о ракете системы "Кедр", которой россияне атаковали Днепр накануне.

Об этом Буданов сообщил в ходе дискуссии "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

Глава разведки отметил, что "Орешник" – это название научно-исследовательской работы, а на самом деле система, с которой был удар по Днепру, называется "Кедр".

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"Вчера российский диктатор откровенно, открыто, публично заявил, что была применена ракета "Орешник". Так он ее назвал. "Орешник" – это название научно-исследовательской работы, это просто ее шифр. Сама система называется "Кедр". Это экспериментальная система, скажем так, это баллистическая ракета средней дальности, носитель ядерного оружия", – рассказал Буданов.

"То, что они (россияне – ред.) использовали ее в безъядерном варианте – это, как говорится, от них предупреждение о том, что они совсем с ума сошли", – добавил начальник ГУР.

Он также сообщил, что запущенная по Днепру ракета была с суббоеприпасами, и сейчас экспертиза устанавливает, какая начинка там содержалась.

"Еще раз говорю – ракета экспериментальная. Мы знали точно, что на октябрь должны были сделать два опытных образца. Возможно, сделали немного больше, но это опытный образец и еще не серийное изделие, слава Богу", – акцентировал Буданов.

Напомним, ранее в этот же день в ГУР сообщили, что удар по Днепру 21 ноября Россия нанесла баллистической ракетой из комплекса "Кедр". На ракете было установлено шесть боевых частей, каждая из которых была оснащена шестью суббоеприпасами.

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