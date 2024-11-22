Какая стрижка подходит для полного лица

Современные прически для полных лиц
Любая женщина, девушка может выглядеть стильно и привлекательно, важно найти свой цвет, стиль, прическу. Делимся прическами и стрижками для обладательниц полного лица, с не идеальным овалом лица, с двойным подбородком. Такие стрижки придадут уверенности, помогут создать гармоничный образ.
Лучшие стрижки для обладательниц полного лица
Боб с длинной, зачесанной набок челкой
Стрижка боб с челкой, зачесанной набок отвлечет от второго подбородка. А яркий оттенок создаст ауру загадочности.
Короткая многослойная стрижка пикси с выбритыми висками
Многослойная стрижка пикси якобы специально создана для того, чтобы уравновесить полное лицо.
Боковой пробор в волнистом пикси
Не можете решить, подстричь эти локоны или оставить как есть? Пикси с боковым пробором и подрезанными кончиками поможет вам получить преимущества от обоих вариантов.
Волнистые короткие прически
Когда речь заходит о коротких стрижках для полного лица с двойным подбородком, щеками, чтобы скрыть недостатки, достаточно сделать волнистую, небрежную прическу.
Французское каре
Каре с правильной длиной сделает с виду обладательницу круглого лица более гармоничной.
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