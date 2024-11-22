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Какая стрижка подходит для полного лица

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Какая стрижка подходит для полного лица

Стрижки для круглого и полного лица

Современные прически для полных лиц

Любая женщина, девушка может выглядеть стильно и привлекательно, важно найти свой цвет, стиль, прическу. Делимся прическами и стрижками для обладательниц полного лица, с не идеальным овалом лица, с двойным подбородком. Такие стрижки придадут уверенности, помогут создать гармоничный образ.

Лучшие стрижки для обладательниц полного лица

Боб с длинной, зачесанной набок челкой

Стрижка боб с челкой, зачесанной набок отвлечет от второго подбородка. А яркий оттенок создаст ауру загадочности.

Стрижки для полного лица / ©
Стрижки для полного лица

Короткая многослойная стрижка пикси с выбритыми висками

Многослойная стрижка пикси якобы специально создана для того, чтобы уравновесить полное лицо.

Многослойные пикси / ©
Многослойные пикси

Боковой пробор в волнистом пикси

Не можете решить, подстричь эти локоны или оставить как есть? Пикси с боковым пробором и подрезанными кончиками поможет вам получить преимущества от обоих вариантов.

Стрижки для полного лица / ©
Стрижки для полного лица

Волнистые короткие прически

Когда речь заходит о коротких стрижках для полного лица с двойным подбородком, щеками, чтобы скрыть недостатки,  достаточно сделать волнистую, небрежную прическу.

Волнистые, короткие прически для круглого лица / ©
Волнистые, короткие прически для круглого лица

Французское каре

Каре с правильной длиной сделает с виду обладательницу круглого лица более гармоничной.

Каре / ©
Каре

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