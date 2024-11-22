Лукашенко грозится отключить интернет в Беларуси: при каких условиях

Он отметил, что в 2020 году интернет отключали потому, что "тогда разговор шел о судьбе страны"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил отключить интернет в стране в случае новых массовых протестов, подобных произошедшим после президентских выборов в 2020 году.

Об этом он заявил во время встречи со студентами Минского государственного лингвистического университета, сообщает госагентство БелТА.

"Если такое повторится, мы его вообще выключим. Как вы думаете, я буду смотреть и молиться, что вы кому-то не написали, если завтра страны не будет", – заявил Лукашенко.

По его словам, в 2020 году интернет отключали потому, что "тогда разговор шел о судьбе страны".

"Скажу честно, почти всегда это было с моего разрешения. Если у вас две проблемы, вы начинаете взвешивать. На этой чаше весов была страна", — добавил Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны.

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