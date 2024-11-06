Лукашенко поздравил Трампа с "подвигом"

В пресс-службе белорусского диктатора не уточнили, поздравил ли он избранного президента США лично.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и подобострастно назвал результаты голосования его "личным подвигом".

Об этом сообщают пропагандисты белорусского государственного агентства БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Белорусский лидер поздравил Дональда Трампа с возвращением на должность.

“Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением вашего личного подвига. Вы его совершили, прежде всего, во имя Америки и ее граждан. Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой", — говорится в поздравлении Лукашенко.

В пресс-службе белорусского диктатора не уточнили, поздравил ли он избранного президента США лично по телефону, послал ли это поздравление письмом, или передал его Трампу каким-то другим способом.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет приветствовать Дональда Трампа с избранием на пост президента США, поскольку Соединенные Штаты являются "недружественной страной, прямо и косвенно вовлеченной в войну против России". Впоследствии распространились слухи, что представители российских властей и элиты, в частности президент Владимир Путин, сделали это неофициально – через знакомых по линии МИД России.

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