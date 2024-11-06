Лукашенко привітав Трампа з “подвигом”

У пресслужбі білоруського диктатора не уточнили, чи привітав він обраного президента США особисто.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах президента США і улесливо назвав результати голосування його “особистим подвигом”.

Про це повідомляють пропагандисти білоруського державного агентства БелТА з посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Білоруський лідер привітав Дональда Трампа із поверненням на посаду.

“Результати голосування, яке цього року відбувалося у безпрецедентній боротьбі, стали втіленням вашого особистого подвигу. Ви його зробили насамперед в ім'я Америки та її громадян. Бажаю вам доброго здоров'я, влучних політичних рішень, які зроблять Америку знову великою”, — йдеться у привітанні Лукашенка.

У пресслужбі білоруського диктатора не уточнили, чи привітав він обраного президента США особисто телефоном, чи надіслав це привітання листом, чи передав його Трампу у якийсь інший спосіб.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін не буде вітати Дональда Трампа з обранням на посаду президента США, оскільки Сполучені Штати є "недружньою країною, яка прямо та опосередковано залучена до війни проти Росії". Згодом поширилися чутки, що представники російської влади та еліти, зокрема президент Володимир Путін, зробили це неофіційно – через знайомих по лінії МЗС Росії.

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