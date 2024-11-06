Путін "через знайомих" привітав Трампа з перемогою – ЗМІ

Російські еліти висловлюють сподівання, що завдяки Трампу покращаться позиції країни-агресорки у війні з Україною.

Представники російської влади та еліти, зокрема президент Володимир Путін, неофіційно привітали Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США.

Про це повідомляє видання "Верстка" з посиланням на джерела в російському парламенті та джерела, близькі до Кремля.

Свої вітання Трампу представники російської політичної еліти висловили неофіційно – через знайомих по лінії МЗС Росії. Серед авторів привітань – Путін, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва, голову правління "Сбербанку" Герман Греф та спікери палат парламенту Валентина Матвієнка і В'ячеслав Володін.

На думку кількох співрозмовників видання, неофіційна дружність російської влади пов'язана з надією, що завдяки Трампу покращаться позиції Росії у війні з Україною.

"Надії пов'язані насамперед зі скороченням допомоги Україні в ході "спецоперації". А так Трамп, звичайно, набагато домовоспроможніший і кращий для нас [російської влади], ніж Гарріс", – сказав співрозмовник із російського парламенту.

Водночас за словами джерел, у Кремлі не сприймають серйозно ідею Трампа закінчити війну між Росією та Україною за один день:

"А якими методами він це зробить? Пригрозить Путіну? Зеленському? Закінчити війну можна швидко лише одним способом – припинити допомогу Україні різко".

Нагадаємо, раніше 6 листопада прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін не планує вітати Трампа з перемогою, але "відкритий до діалогу".

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