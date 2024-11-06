Шмигаль оголосив очікування України від Трампа

Прем’єр-міністр заявив, що держава розраховує на посилення стратегічного партнерства та наближення справедливого миру.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США, і назвав очікування Києва від Вашингтона.

Про це очільник українського уряду написав у Мережі.

"Вітаю Дональда Трампа з перемогою на виборах Президента США. Ми очікуємо на епоху сильних США за Вашого лідерства", – зазначив Шмигаль.

"Розраховуємо на посилення нашого стратегічного партнерства й наближення справедливого миру, на подальшу незмінну підтримку й реалізацію нових двосторонніх проєктів", – додав український прем’єр.

Нагадаємо, раніше Трампа з перемогою на виборах привітав президент України Володимир Зеленський. Він висловив сподівання на продовження підтримки з боку США у війні з Росією.

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