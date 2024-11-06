"Можливо, нас віддадуть Путіну": військовий – про перемогу Трампа

Трамп переміг на виборах, але Україна ще не програла.

Що робитиме обраний президентом США Дональд Трамп задля безпеки на європейському континентм – наразі не відомо. Однак точно відомо, що Україні "треба битися".

Про це український військовий і керівник ініціативи A.Drones Юрій Касьянов написав у Мережі.

"Трамп переміг. Але ми ще не програли. Хтозна, що робитиме Трамп-президент задля безпеки на Європейському континенті. Можливо, нас віддадуть путіну, як у 1938-му подарували Гітлеру Чехословаччину. Може – навпаки", – припустив військовий.

Він наголосив, що одне відомо точно: аби уникнути приниження, зґвалтування, мученицької смерті в полоні, щоб знову не потрапити під чобіт імперії, яка цього разу вже точно знищить усе українське, треба битися.

Касьянов зазначив, що потрібна тотальна мобілізація всіх військових, виробничих сил, громадянського суспільства і держави.

"І так – нам вкрай потрібні військові та цивільні лідери, здатні об'єднати націю, країну і виграти війну", – додав військовий.

Нагадаємо, підполковник армії США українського походження Олександр Віндман сказав у коментарі ТСН, що "Трамп – це абсолютна катастрофа, коли Україну можуть усунути від усього. Я не сумніваюся, що для Путіна це буде сигнал гнути далі свою лінію".

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