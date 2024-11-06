Трамп зробив заяву про війну

Трамп вийшов на сцену у Палм-Біч у Флориді, де виступає перед прихильниками з переможною промовою.

Кандидат в Президенти США Дональд Трамп висловився про війну. Він заявив, що зупинить її.

За словами Трампа, потужне американське військо не використовували чотири роки його президентства.

“Не було воєн, крім того, що ми подолали ІДІЛ. Вони казали, ми почнемо війну. Ми не почнемо війну — ми війну зупинимо. Це також величезна перемога для демократії, для свободи. Разом досягнемо найкращого майбутнього для наших людей”, — наголосив Трамп.

Нагадаємо, Трамп заявив про свою перемогу на виборах у США. Президент України Володимир Зеленський відреагував і заявив, що сподівається на продовження підтримки України у боротьбі проти російського агресора.

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