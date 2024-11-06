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Трамп сделал заявление о войне

Трамп сделал заявление о войне

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Трамп вышел на сцену в Палм-Бич во Флориде, где выступает перед поклонниками с победной речью.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп высказался о войне. Он заявил, что остановит ее.

По словам Трампа, мощное американское войско не использовали четыре года его президентства.

“Не было войн, кроме того, что мы преодолели ИГИЛ. Они говорили, что мы начнем войну. Мы не начнем войну — мы войну остановим. Это тоже огромная победа для демократии, для свободы. Вместе достигнем лучшего будущего для наших людей”, — отметил Трамп.

Напомним, Трамп заявил о своей победе на выборах в США. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал и заявил, что надеется на продолжение поддержки Украины в борьбе против российского агрессора.

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