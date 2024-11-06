Трамп побеждает: Маск отреагировал на это мемом

Илон Маск не скрывает своей радости по предварительным результатам выборов в США.

Бизнесмен, основатель Tesla и Space X Илон Маск отреагировал на вероятную победу республиканца Дональда Трампа в президентских выборах.

Об этом свидетельствует сообщение миллиардера в социальной сети X.

Маск не скрывает своей радости относительно предварительных результатов выборов в США.

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"Народ Америки дал Дональду Трампу кристально чистый мандат на смены сегодня вечером", – говорится в заявлении бизнесмена.

Маск также опубликовал остроумный мем: на изображении миллиардер тянет свои вещи в Овальный кабинет в Белом доме.

Заметим, Маск – один из богатейших спонсоров кампании Трампа. Кстати, в своей победной речи политик всячески восхвалял бизнесмена, в частности назвал его супер-гением.

Мэм Илона Маска о победе Дональда Трампа/Фото: Х

Напомним, Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом: он набрал на выборах 277 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы.

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