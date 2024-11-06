Трамп перемагає: Маск відреагував на це мемом

Ілон Маск не приховує своїх радощів щодо попередніх результатів виборів у США.
Бізнесмен, засновник Tesla тa Space X Ілон Маск відреагував на ймовірну перемогу республіканця Дональда Трампа у президентських виборах.
Про це свідчить допис мільярдера в соціальній мережі X.
Маск не приховує своїх радощів щодо попередніх результатів виборів у США.
"Народ Америки дав Дональду Трампу кристально чистий мандат на зміни сьогодні ввечері", – йдеться в заяві бізнесмена.
Маск також опублікував дотепний мем: на зображенні мільярдер тягне свої речі до Овального кабінету в Білому домі.
Зауважимо, Маск – один із найбагатших спонсорів кампанії Трампа. До речі, у своїй переможній промові політик усіляко вихваляв бізнесмена, зокрема назвав його супергенієм.
Нагадаємо, Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив Трампа обраним президентом: він набрав на виборах 277 голосів виборників із 270, необхідних для перемоги.
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