Трамп перемагає: Маск відреагував на це мемом

Ілон Маск не приховує своїх радощів щодо попередніх результатів виборів у США.

Бізнесмен, засновник Tesla тa Space X Ілон Маск відреагував на ймовірну перемогу республіканця Дональда Трампа у президентських виборах.

Про це свідчить допис мільярдера в соціальній мережі X.

Маск не приховує своїх радощів щодо попередніх результатів виборів у США.

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"Народ Америки дав Дональду Трампу кристально чистий мандат на зміни сьогодні ввечері", – йдеться в заяві бізнесмена.

Маск також опублікував дотепний мем: на зображенні мільярдер тягне свої речі до Овального кабінету в Білому домі.

Зауважимо, Маск – один із найбагатших спонсорів кампанії Трампа. До речі, у своїй переможній промові політик усіляко вихваляв бізнесмена, зокрема назвав його супергенієм.

Мем Ілона Маска про перемогу Дональда Трампа / Фото: Х

Нагадаємо, Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив Трампа обраним президентом: він набрав на виборах 277 голосів виборників із 270, необхідних для перемоги.

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