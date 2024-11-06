Трамп заявив про свою перемогу (відео)

Республіканець заявив про "політичну перемогу, якої раніше не бачив народ США".

Кандидат у президенти США Дональд Трамп виступає перед своїми прихильниками з переможною промовою.

ТСН.ua у телеграм-каналі опублікував шматочок його виступу.

Кандидат від республіканців вийшов на сцену у Палм-Біч у Флориді, де виступає перед прихильниками з переможною промовою.

"Це політична перемога, якої раніше не бачив народ США – 45-й та 47-й президент Сполучених Штатів стоїть перед вами", – заявив Трамп.

Він звернувся до громадян США та наголосив, що боротиметься за добробут їхніх родин.

"Кожен день я буду боротися за вас. Я хочу повернути процвітаючу Америку, на яку ви всі заслуговуєте. Цей світ потребує "золотої ери" США", – заявив політик.

Нагадаємо, на виборах президента США Трамп набрав 277 голосів виборників із 270, необхідних для перемоги. Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив Трампа обраним президентом.

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