Трамп у день виборів видав нову епічну заяву

Кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав день виборів найважливішим в американській історії та закликав виборців не покидати черги на дільницях.

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп зробив заяву у день виборів.

Із черговим закликом він виступив на своєму акаунті в Х.

За його словами, на виборах ентузіазм виборців зашкалює, "тому що люди хочуть зробити Америку знову великою". І це означає, що черги на дільницях будуть довгими.

"Мені потрібно, щоб ви віддали свій голос, незалежно від того, скільки часу це займе. Залишайтеся в черзі! Радикальні комуністи-демократи хочуть, щоб ви пакували речі і йшли додому. Разом ми отримаємо велику перемогу і знову зробимо Америку великою", - написав він, звертаючись до своїх фанів.

Нагадаємо, ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.

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