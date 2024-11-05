Трамп в день выборов выдал новое эпическое заявление

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал день выборов самым важным в американской истории и призвал избирателей не покидать очереди на участках.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сделал заявление в день выборов.

С очередным призывом он выступил на своем аккаунте в Х.

По его словам, на выборах энтузиазм избирателей зашкаливает, "потому что люди хотят сделать Америку снова великой". И это значит, что очереди на участках будут длинными.

"Мне нужно, чтобы вы отдали свой голос, независимо от того, сколько времени это займет. Оставайтесь в очереди! Радикальные коммунисты-демократы хотят, чтобы вы паковали вещи и шли домой. Вместе мы одержим большую победу и снова сделаем Америку великой", — написал он, обращаясь к своим фанатам.

Напомним, ТСН.ua предлагает следить за свежими новостями в текстовой онлайн-трансляции, где мы будем рассказывать обо всем голосовании и оперативно сообщим результаты выборов в США.

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