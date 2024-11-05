Выборы в США: когда будут результаты

На нынешних выборах президента США объявление победителя ожидается позже из-за ожесточенной борьбы между кандидатами.

Об этом пишет BBC News Украина.

Если в результатах будет небольшой разрыв между кандидатами, это тоже может привести к пересчету голосов. В Пенсильвании, например, если разница между кандидатами составит менее полупроцента, придется провести общий перерасчет.

Перед выборами было подано более 100 юридических исков, в том числе по правам голоса и управлению избирательными списками со стороны республиканцев. Также возможны задержки в подсчете голосов из-за беспорядков, связанных с выборами, особенно на избирательных участках.

Наряду с возможными беспорядками в некоторых регионах, таких как Мичиган, процесс подсчета голосов упростили. В этом году количество голосов по почте значительно уменьшилось по сравнению с выборами во время пандемии.

Процесс подсчета голосов

Подсчет голосов на выборах начинается с голосов, поданных в день голосования, далее следуют ранние голоса и бюллетени, отправленные по почте, затем обжалованные бюллетени, а также голоса из-за границы и военные бюллетени.

Местные работники, которые могут быть назначены или избраны, проверяют, обрабатывают и подсчитывают голоса. Проверка включает сравнение количества бюллетеней с активными избирателями, выявление повреждений и документирование несоответствий.

Для подсчета бюллетеней используют электронные сканеры, а в некоторых случаях требуется ручной подсчет.

Напомним, американские власти накануне выборов признали Россию "самой активной угрозой", поскольку неправдивые истории о фальсификации выборов могут привести к насилию.

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