Выборы в США: спецслужбы предупредили о возможном вмешательстве РФ

Связанные с Россией операции по дезинформации заявляли неправду о том, что официальные лица в находящихся в войне государствах планируют мошенническим путем повлиять на результаты президентских выборов в США.

Об этом заявили американские власти за несколько часов до открытия избирательных участков во время голосования 5 ноября, сообщает The Guardian.

"Россия — самая активная угроза", — заявили накануне Офис директора национальной разведки, ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

В спецслужбах добавили, что "эти усилия могут привести к насилию, в том числе и против должностных лиц, занимающихся выборами". Ожидается, что упомянутые усилия усилятся в день выборов и в последующие недели.

В заявлении спецслужб также говорится, что Иран остается "значительной угрозой внешнего влияния на выборы в США".

Это было последнее в серии предупреждений от Офиса директора нацразведки о том, что иностранные субъекты, включая Россию и Иран, распространяют дезинформацию или взламывают кампании во время этих выборов.

Так, в последнем заявлении приводился пример недавнего видео, которое ложно отражало интервью с лицом, утверждавшим о фальсификации выборов в Аризоне, связанной с поддельными зарубежными бюллетенями и изменением списков избирателей в пользу кандидатки от демократов Камалы Харрис.

Госсекретарь штата Аризона Адриан Фонтес назвал видео и утверждения в нем "совершенно ложными, фальшивыми и мошенническими". В свою очередь спикер посольства России не дал мгновенного ответа на запрос о комментарии, отправленный по электронной почте.

В конце октября официальные лица США предупредили, что за вирусным видео, ложно демонстрирующим уничтожение почтовых бюллетеней за республиканца Дональда Трампа в округе Бакс в штате Пенсильвания, стоят связанные с Россией операции. Окружная избирательная комиссия заявила, что видео "фальшивое", а конверт и другие материалы, изображенные на кадрах, "явно не являются аутентичными материалами".

В сентябре центр анализа угроз Microsoft заявил, что российские оперативники наращивают операции по дезинформации, чтобы дискредитировать кампанию Харрис, распространяя конспирологические видео.

Власти также заявили об ожиданиях того, что связанные с Ираном операции будут пытаться разжечь насилие путем распространения ложного контента. И Тегеран, и Москва раньше отрицали такие обвинения.

Напомним, накануне в штате Джорджия сообщили о масштабной дезинформационной атаке в преддверии выборов, вероятно, российского происхождения.

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