Избирательная система в США: как американцы выбирают президента

Независимо от численности населения, каждый штат автоматически имеет три голоса избирателей.

Выборы в США проходят каждые четыре года. К ним приковано внимание всего мира. В частности, от будущего президента будет зависеть и дальнейшая поддержка Украины.

Как устроен избирательный процесс в США – рассказываем дальше.

Кто может баллотироваться на пост президента

В США есть три основных условия для кандидатов на пост главы государства:

они должны быть гражданами Соединенных Штатов, родившимися в этой стране;

им должно быть не менее 35 лет;

и они должны проживать на территории США в течение 14 лет.

"Почти любой совершеннолетний гражданин США может баллотироваться в президенты. Это касается и тех, кто был обвинен в совершении преступления или даже осужден за него", — говорит профессор политологии в Университете Де Поля в штате Иллинойс Уэйн Стеггер.

По словам Стегера, конституция США, по сути, содержит положение, прямо позволяющее таким людям баллотироваться в президенты, чтобы политзаключенные не были лишены возможности управлять страной.

В то же время третья 14-я поправка к американской конституции запрещает занимать политические должности лицам, которые ранее принимали присягу на верность конституции США, но впоследствии "участвовали в мятеже или восстании против США, оказывали помощь или поддержку их врагам".

Несмотря на то, что Верховный суд США до президентских выборов 2024 года не будет принимать решение по делу о причастности кандидата в президенты Дональда Трампа к штурму его сторонниками здания Капитолия 6 января 2021 года, большинство судей заявили, что экспрезидент имеет широкую защиту от уголовного преследования за действия, входящие в его служебные обязанности.

Когда проходят выборы и кого еще выбирают

Президентские выборы в США всегда проходят в первый вторник после первого понедельника ноября. В этом году – 5 ноября.

Кроме президента, избиратели также будут выбирать новых членов Конгресса.

Конгресс – это законодательный орган США.

Он состоит из двух палат:

Палаты представителей

Сената.

Члены Палаты представителей избираются на двухлетний срок, а сенаторы – на шестилетний срок и делятся на три группы, что означает, что треть из них переизбирают каждые два года.

На нынешних выборах выставлены все 435 мест в Палате представителей и 33 места в Сенате.

Палату представителей сейчас контролируют республиканцы, инициирующие планы расходов. В то время как демократы возглавляют Сенат, голосующий за ключевые назначения в правительстве.

Праймериз и кокусы

Незначительные требования к кандидатам усложняет проведение разных этапов сложного избирательного процесса, в частности праймериза.

Праймериз – это институт отбора партийных кандидатов для участия в выборах президента. А кокусы — партийное собрание для первоначального выдвижения кандидатов в президенты — первый этап этого процесса.

Праймериз и кокусы производятся на уровне штатов в начале весны в год выборов. Если кандидат не баллотируется как независимый, его регистрируют как представитель политической партии в штате, в котором он проживает. Праймериз проходят в виде тайного голосования, и их победителем считают кандидата, набравшего наибольшее количество голосов.

Тогда на кокусах чаще всего проходит открытое голосование. Совершаются сотни таких встреч, когда в том или ином штате начинается соответствующая процедура.

В ходе таких процедур выявляют уровень поддержки кандидатов в президенты и выбирают из них того, кто будет представлять партию на всеобщих выборах в ноябре.

Что происходит во время партийных съездов

После праймериз да кокусов, политические партии проводят свои Национальные съезды, чтобы официально избрать кандидатов от партии в президенты и вице-президенты, которые и будут бороться за должности в Белом доме.

От каждого штата собирается 50 делегатов, чтобы проголосовать за кандидата от партии на выборах президента страны. Для номинации ему необходимо получить простое большинство голосов делегатов.

Коллегия выборщиков

Выборы в США выиграет тот кандидат, у которого по итогам голосования окажется необходимое для победы количество избирателей.

Именно коллегия избирателей, в которую входят 538 человек, избирает президента и вице-президента США. Для победы кандидату необходимо абсолютное большинство – не менее 270 голосов избирателей.

Количество избирателей от того или иного штата зависит от его географии и населения: каждый штат получает столько избирателей, сколько он имеет представителей в Конгрессе США.

Независимо от численности населения каждый штат автоматически имеет три голоса избирателей, поскольку все штаты имеют двух сенаторов и не менее одного места в Палате представителей.

Больше всего избирателей в Калифорнии – 54 и только 3 – у Вермонта. Каждый штат сам решает, как распределить отведенные ему голоса избирателей. Обычно их автоматически получает тот кандидат, который набирает простое большинство голосов избирателей штата во время всеобщих выборов.

Когда станет известен победитель выборов

На подсчет всех голосов обычно уходит несколько дней, но, по всей вероятности, утром следующего дня уже станет понятно, кто победитель.

Новый президент вступит в должность 20 января на церемонии, известной как инаугурация, проводимая на лестнице Капитолия в Вашингтоне.

После церемонии новый президент направляется в Белый дом, чтобы начать свой четырехлетний срок в должности лидера США

"Третий кандидат"

С середины XIX века президентами США становились либо демократы, либо республиканцы. Мажоритарная система выборов в США привела к историческому доминированию только двух партий – Республиканской и Демократической. Так что реальные шансы на победу имеют только выдвинутые этими партиями кандидаты.

Хотя на самом деле США на президентских выборах обычно баллотируется более двух человек. При этом каждый штат определяет состав бюллетеня самостоятельно, выдвигая к претендентам условия типа сбора определенного количества подписей или внесения залога.

По результатам голосования предыдущих выборов кандидаты от третьих партий набирают на выборах считанные проценты или даже доли процента голосов.

Напомним, завтра, 5 ноября, в Соединенных Штатах Америки пройдут выборы президента. Сейчас кандидат от демократической партии, вице-президент США Камала Гаррис с незначительным отрывом опережает кандидата-республиканца Дональда Трампа.

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