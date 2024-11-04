Виборча система у США: як американці обирають президента

Незалежно від чисельності населення кожен штат автоматично має три голоси виборників.

Вибори у США відбувається кожних чотири роки. До них прикута увага всього світу. Зокрема, від майбутнього президента залежатиме і подальша підтримка України.

Як влаштований виборчий процес у США - розповідаємо далі.

Хто може балотуватися на посаду президента

У США є три основні умови для кандидатів на посаду глави держави:

вони мають бути громадянами Сполучених Штатів, народженими в цій країні;

їм повинно бути щонайменше 35 років;

і вони мають проживати на території США протягом 14 років.

"Майже будь-який повнолітній громадянин США може балотуватися у президенти. Це стосується й тих, хто був звинувачений у скоєнні злочину або навіть засуджений за нього", - каже професор політології в Університеті Де Поля у штаті Іллінойс Вейн Стегер.

За словами Стегера, конституція США, по суті, містить положення, яке прямо дозволяє таким людям балотуватися у президенти, аби політв'язні не були позбавлені можливості керувати країною.

Водночас третій 14-ї поправки до американської конституції забороняє обіймати політичні посади особам, які раніше приймали присягу на вірність конституції США, але згодом "брали участь у заколоті або повстанні проти США, надавали допомогу або підтримку їхнім ворогам".

Попри те, що Верховний суд США до президентських виборів 2024 року не ухвалюватиме рішення у справі щодо причетності кандидата у президенти Дональда Трампа до штурму його прихильниками будівлі Капітолія 6 січня 2021 року, більшість суддів заявили, що експрезидент має широкий захист від кримінального переслідування за дії, що входять до його службових обов'язків.

Коли проходять вибори і кого ще обирають

Президентські вибори у США завжди проходять першого вівторка після першого понеділка листопада. Цього року ­– 5 листопада.

Крім президента, виборці також обиратимуть нових членів Конгресу.

Конгрес - це законодавчий орган США.

Він складається з двох палат:

Палати представників

Сенату.

Члени Палати представників обираються на дворічний термін, а сенатори - на шестирічний термін і поділяються на три групи, що означає, що третину з них переобирають кожні два роки.

На виборах цього року виставлено всі 435 місць у Палаті представників і 33 місця в Сенаті.

Палату представників зараз контролюють республіканці, яка ініціює плани витрат. Тоді як демократи очолюють Сенат, який голосує за ключові призначення в уряді.

Праймеріз і кокуси

Незначні вимоги до кандидатів ускладнює проведення різних етапів складного виборчого процесу, зокрема, праймерізу.

Праймеріз - це інститут відбору партійних кандидатів для участі у виборах президента. А кокуси - партійні збори для первинного висування кандидатів у президенти є першим етапом цього процесу.

Праймеріз і кокуси проводяться на рівні штатів на початку весни в рік виборів. Якщо кандидат не балотується як незалежний, його реєструють як представника політичної партії у штаті, в якому він проживає. Праймеріз проходять у вигляді таємного голосування, і їхнім переможцем вважають кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.

Тоді на кокусах найчастіше відбувається відкрите голосування. Відбуваються сотні таких зустрічей, коли в тому чи іншому штаті починається відповідна процедура.

Під час таких процедур виявляють рівень підтримки кандидатів у президенти та обирають з них того, хто представлятиме партію на загальних виборах у листопаді.

Що відбувається під час партійних з'їздів

Після праймеріз так кокусів, політичні партії проводять свої Національні з'їзди, щоб офіційно обрати кандидатів від партії у президенти і віцепрезиденти, які й боротимуться за посади в Білому домі.

Від кожного штату збираються 50 делегатів, щоб проголосувати за кандидата від партії на виборах президента країни. Для номінації йому необхідно отримати просту більшість голосів делегатів.

Колегія виборників

Вибори у США виграє той кандидат, у якого за підсумками голосування виявиться необхідна для перемоги кількість виборників.

Саме колегія виборників, до якої входять 538 осіб, обирає президента і віцепрезидента США. Для перемоги кандидату необхідна абсолютна більшість - щонайменше 270 голосів виборників.

Кількість виборників від того чи іншого штату залежить від його географії та населення: кожен штат отримує стільки виборників, скільки він має представників у Конгресі США.

Незалежно від чисельності населення кожен штат автоматично має три голоси виборників, оскільки всі штати мають двох сенаторів і щонайменше одне місце в Палаті представників.

Найбільше виборників у Каліфорнії - 54 і лише 3 - у Вермонту. Кожен штат сам вирішує, як розподілити відведені йому голоси виборників. Зазвичай усіх їх автоматично отримує той кандидат, який набирає просту більшість голосів виборців штату під час загальних виборів.

Коли стане відомий переможець виборів

На підрахунок усіх голосів зазвичай йде кілька днів, але, ймовірно, вранці наступного дня вже стане зрозуміло, хто переможець.

Новий президент вступить на посаду 20 січня на церемонії, відомій як інавгурація, яку проводять на сходах Капітолія у Вашингтоні.

Після церемонії новий президент прямує до Білого дому, щоб почати свій чотирирічний термін на посаді лідера США

"Третій кандидат"

Від середини XIX століття президентами США ставали або демократи, або республіканці. Мажоритарна система виборів у США призвела до історичного домінування лише двох партій - Республіканської та Демократичної. Тож реальні шанси на перемогу мають лише висунуті цими партіями кандидати.

Хоча насправді США на президентських виборах зазвичай балотується більше двох осіб. При цьому кожен штат визначає склад бюлетеня самостійно, висуваючи до претендентів умови на кшталт збору певної кількості підписів або внесення застави.

За результатами голосування попередніх виборів, кандидати від третіх партій набирають на виборах лічені відсотки або навіть частки відсотка голосів.

Нагадаємо, завтра, 5-го листопада, у Сполучених Штатах Америки пройдуть вибори президента. Наразі кандидатка від демократичної партії, віце-президентка США Камала Гарріс з незначним відривом випереджає кандидата-республіканця Дональда Трампа.

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