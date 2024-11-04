Скільки часу українці ще готові терпіти війну: результати опитування

Соціологи вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти війну, скільки буде потрібно.

Більшість українців (63%) стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Соціологи вперше зафіксували зниження цієї частки.

Про це свідчать результати соцопитування КМІС.

Під час опитування у вересні-жовтні 2024 року 63% українців заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, а 6% – один рік. Ще 4% готові терпіти війну пів року; 15% – декілька місяців. Так, загалом про відносно довгий період висловилися 69% опитаних.

Думки українців практично не змінювалися від початку повномасштабного вторгнення до лютого 2024 року. Стабільно близько 71-73% респондентів відповідали, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (ще 2-3% – що один рік). Про готовність до декількох місяців – пів року висловлювалися 18-21% українців.

Зауважимо, що між опитуваннями у лютому і жовтні 2024 року соціологи вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти війну, скільки буде потрібно.

"Попри всі складнощі та об’єктивні підстави для невизначеного майбутнього, попри зростаючу втому, більшість українців налаштовані на боротьбу стільки, скільки буде потрібно", – оцінив результати опитування заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування упродовж 20 вересня – 3 жовтня 2024 року серед 2004 респондентів. До вибірки не включалися жителі тимчасово непідконтрольних українській владі територій.

До слова, під час опитування КМІС у вересні більшість українців (79%) заявили, що навіть у разі отримання громадянства США або країни ЄС залишилися б в Україні.

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