Скільки громадян планують зимувати в Україні: результати опитування

64% українців заявляють, що наразі ситуація з електроенергією стабільна і відключень світла немає.

Більшість громадян – 98% не планують залишати Україну в осінньо-зимовий період, попри атаки по енергетичних об’єктах.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг "Діяльність енергетичного комплексу України: оцінки та практики споживачів".

Так, майже 90% опитаних українців планують провести осінньо-зимовий період 2024 року на своєму постійному місці проживання. Переміститись збираються близько 10% громадян: 4% – у межах області, 3% – у межах країни, 2% – за кордон. Про свої плани щодо переміщення частіше вказують молодші опитані та мешканці сходу країни.

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Щодо ситуації з електропостачанням, то 64% українців заявляють, що наразі ситуація є стабільною та відключень світла немає. Ще 31% опитаних вказали, що є мінімальні відключення. У 4% опитаних відключення відбувається часто і тільки 1% оцінює ситуацію як критичну. Серед регіонів найгірша ситуація з електроенергією – у східних областях: 13% опитаних заявили про часті відключення.

Абсолютна більшість (96%) опитаних вказали, що намагаються ощадливо споживати електроенергію: 74% намагаються робити це завжди, а 22% – час від часу, ще 4% не намагаються заощаджувати.

Опитування проводилось від 20 до 23 вересня. Опитані українці віком від 18 років в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

До слова, в "Укренерго" заявили, що Україна може пережити зиму взагалі без відключень світла або з мінімальними обмеженнями в пікові години за умови плюсових температур. У разі сильних морозів можуть бути запроваджені незначні обмеження.

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