День виборів у США: що Гарріс і Трамп кажуть про кінець війни в Україні

Цей день настав! У США стартували вибори президента. Це визначальна подія, яка здатна кардинально вирішити долю війни Росії проти України.

Тож, що відбувалося у передвиборчій кампанії у США? Як штаби Трампа та Гарріс звинувачували один одного, обзиваючи останніми словами? Та що казали про Україну та сценарії закінчення війни?

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Вибори президента США

Ледь не щодня Камала Гарріс і Дональд Трамп проводили передвиборчі мітинги у семи ключових штатах, що традиційно коливаються. Аризона, Джорджія, Мічиган, Пенсильванія, Невада, Північна Кароліна та Вісконсин – саме ці штати й визначать, хто стане наступним президентом США. Й саме за них розгорнулася запекла боротьба.

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Наприклад, у Північній Кароліні проживає багато темношкірих, на яких робить ставку штаб Гарріс. Проте від 2008 року цей штат не голосував за кандидата в президенти від Демократичної партії. Мічиган, який традиційно вважається "синім" (за демократів, хоча 2016 року Трамп тут переміг), цього разу Гарріс може втратити через молодь арабського походження, яка критикує адміністрацію Байдена – Гарріс за дії Ізраїлю в Газі. У чотирьох із цих семи штатів, що коливаються, розрив між Трампом і Гарріс – менш ніж 1%, у трьох інших – менш ніж 2%. Саме тому різні американські медіа та соцопитування, залежно від того, кого саме вони більше підтримують, віддають перевагу у більшості з цих семи штатів то Трампу, то Гарріс.

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Образи та брехня: маніпуляції штабів Трампа і Гарріс

На національному рівні за тиждень до дня виборів позиції Трампа і Гарріс теж були приблизно однакові. Саме тому обидва штаби використовували будь-які прийоми, щоб заохотити виборців, особливо тих, які ще не визначилися, віддати свій голос.

Після нещодавнього інтерв’ю колишнього голови штабу Трампа Джона Келлі (генерал морської піхоти, який найдовше працював на цій посаді), де він розповів, що політик хвалив Гітлера, коли був президентом, Гарріс почала публічно називати Трампа "фашистом".

The New York Times, яка підтримує демократів, теж додала оливи до вогню:

"Провідні стратеги Демократичної партії все більше сподіваються, що спроби представити Трампа фашистом, у поєднанні з напруженою боротьбою в ключових штатах і зосередженості жінок-виборців на правах на аборт, приведуть Гарріс до перемоги".

Далі більше. На передвиборчому мітингу Гарріс у Мічигані з’явилася Мішель Обама, яка користується величезною популярністю серед демократів. У своїй промові вона звернулася не лише до жінок, а й до чоловіків, попередивши, що історія Трампа зі створення консервативного Верховного суду, який скасував федеральне право на аборт, матиме серйозні наслідки для здоров'я жінок.

Після скандального мітингу Трампа та його прихильників у Медісон-сквер-гарден (спорткомплекс) у Нью-Йорку штаб демократів почав активно звинувачувати політика та республіканців у расизмі. Бо на цьому мітингу ведучий подкастів і комік Тоні Гінчкліфф назвав Пуерто-Рико "островом сміття". І це в той час, коли обидва штаби борються за латиноамериканських виборців. Штаб Трампа вже офіційно відхрестився від висловлювань Гінчкліффа, назвавши їх його особистою думкою. Проте американські ЗМІ нагадали, що одного разу Трамп назвав Гаїті – ще один карибський острів – "сраною дірою".

Це були не єдині скандальні заяви, що прозвучали в неділю, 27 жовтня, в Медісон-сквер-гарден. Сід Розенберг, нью-йоркський радіоведучий (його шоу відвідує Трамп) висловився про демократів і колишню держсекретарку, кандидатку в президенти 2016 року Гілларі Клінтон:

"Вона якась хвора сволота, ця Гілларі Клінтон. Вся ця чортівська партія – купка дегенератів".

А колишній кандидат до Конгресу Девід Рем пішов ще далі, назвавши Камалу Гарріс "антихристом" і "дияволом".

Як бачимо, рівень передвиборчої риторики в США просто "вражає". Проте, хоч американські ЗМІ після кожного публічного виступу й пишуть розлогі статті про чергову брехню в заявах Трампа, його інтерв’ю у подкасті американського стендап-коміка Джо Рогана, яке вийшло 26 жовтня, за два дні подивилися 35 млн людей. Це саме той подкаст, де 2018 року Роган та бізнесмен Ілон Маск у прямому ефірі курили марихуану. Той випуск зібрав 68 млн переглядів.

Що Гарріс і Трамп кажуть про Україну: війна чи заморожування

Право на аборт, міграційне питання та економіка – це три основні теми, які вирішать результат цих виборів, запевняють аналітики. Примітно, що лише у двох питаннях штаб Камали Гарріс зберігає мовчання, на відміну від команди Дональда Трампа: регіональна війна на Близькому Сході та війна Росії проти України. І, на жаль, в інформаційному порядку денному Ізраїль, Газа та Іран зараз найбільше домінують серед тем зовнішньої політики. Війна Росії проти України відійшла на другий план. І штаб Трампа цим активно користується, вдаючись до маніпуляцій.

По-перше, штаб Гарріс навіть не коментує тему Ізраїлю та Близького Сходу, адже вже втрачає голоси молоді арабського походження й тих, хто вважає неправильною підтримку чинною американською адміністрацією Тель-Авіва з огляду на гуманітарну катастрофу в Газі.

По-друге, команда Трампа активно спекулює на тому, що за свого президентства Гарріс точно втягне США у Третю світову, на відміну від Трампа, який обіцяє ні за що не відправити американських солдатів воювати за кордоном. Саме тому, як би це цинічно не було, ми не бачимо від адміністрації Байдена – Гарріс дозволу на удари західною зброєю вглиб території Росії, як і рішучих дій у відповідь на вступ північнокорейських військ у війну проти України на боці Росії.

Натомість в інтерв’ю NBC News кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс (який вже заявляв, що йому "плювати" – виграє Україна цю війну чи програє) відмовився називати Путіна ворогом, підкресливши необхідність говорити з ним на етапі, коли почне мовитися про врегулювання війни.

Щодо самого Трампа, протягом усієї передвиборчої кампанії він робив досить неоднозначні заяви щодо України та російської війни. В інтерв’ю The Wall Street Journal він заявив, що у розмові з Путіним погрожував йому вдарити по центру Москви за переслідування України. В інших заявах Трамп звинувачував і Володимира Зеленського, що український президент не мав дозволити цій війні початися.

Як пише Financial Times, посилаючись на радників Трампа, він пропонує заморозити війну, створивши автономні регіони по обидва боки демілітаризованої зони, й змусити Україну відмовитися від членства в НАТО. Інакше Київ програє війну. Тому, на думку радників Трампа, Україна має піти "на переосмислення невдалих Мінських домовленостей" і чекати, поки Путін піде".

Насправді це не якийсь новий план, про який Україна раніше не чула. В середині вересня в одному з подкастів Джей Ді Венс публічно розповів про "мирний план Трампа": Україна залишиться незалежною державою, а Росія отримає гарантії нейтральності України, яка не вступатиме до НАТО. Щось схоже, проте непублічно, Україні вже давно пропонує й адміністрація Байдена – Гарріс. З огляду на майбутній кабінет Гарріс, кандидатів на держсекретаря, її радника з нацбезпеки та міністра оборони, всі так чи інакше працювали за президентства Барака Обами та дотримувалися лінії порозуміння з Росією.

До того ж, усі ці плани, пропозиції та ініціативи не враховують відповіді на головне запитання: чи захоче Кремль заморожувати війну, якщо за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану він має ініціативу на полі бою?

Однак, важливо, що Гарріс підтримувала Україну ще під час передвиборчої кампанії 2020 року. Тоді вона засудила російську агресію та анексію Криму.

Після повномасштабного вторгнення Росії Гарріс заявила, що українці захищають не лише свої сім’ї та будинки, але й борються за свободу.

До того ж Гарріс критикувала своїх американських колег з приводу затягування у постачанні допомоги Україні.

Також вона наголошувала, що Путін не зупиниться на Україні й "продовжить йти далі", тому партнери повинні бути непохитними у допомозі Києву, бо "вся Європа буде під загрозою".

У червні цього року Гарріс очолила американську делегацію на Глобальному саміті миру у Швейцарії. На полях заходу вона запевнила, що Вашингтон і надалі захищатиме демократичні цінності та протистоятиме диктаторам, назвавши умови Путіна фактично "вимогою капітуляції", а не щирою спробою припинити війну.

Наведемо ще декілька гучних заяв Гарріс про Україну, Путіна та Росію.

Трамп – про Україну

Примітно, що одіозний політик та бізнесмен Трамп свого часу звинувачував Байдена у війні в Україні, запевняв, що ресурси закінчуються, та вкотре наголосив, що тільки він в змозі зупинити війну.

Також Трамп наголошував, що Європа витрачає на підтримку України значно менше, ніж США, та критикував Байдена за фінансову підтримку Києва. Мовляв, такі витрати "непотрібні", назвавши Зеленського "найкращим продавцем".

Трамп зазначив, що висунуті Путіним умови для припинення війни є "неприйнятними" і знову заявив, що "врегулює конфлікт" між Росією та Україною ще до інавгурації.

Експерти – про вибори президента США

Що саме та коли саме може змінитись для України після виборів президента США – в коментарі для ТСН.ua прокоментував політолог Володимир Фесенко.

Що буде, якщо переможе Трамп?

Водночас політолог заявив – якщо переможе Трамп, то він обіцяє і, скоріш за все, спробує це зробити – може розпочати переговори про завершення війни між Росією та Україною, не очікуючи вступу на посаду.

За словами Фесенка, Трамп може вплинути на те, аби Україна відмовилась від вступу до НАТО.

Що буде, якщо переможе Гарріс?

А от якщо президенткою стане Гарріс, то суттєвих змін не відбудеться, каже Фесенко. Тим більше – в перехідний період.

За словами політолога, наприклад, для Трампа це важливо, тому що в Республіканській партії є дуже різні табори.

Чи стануть вибори в США не лише внутрішнім процесом, але й справді ключовою подією, яка визначить долю України – на це питання Фесенко відповів так:

Перемовин з РФ не буде?

А тим часом в Інституті вивчення війни заявили, що припинення вогню шляхом переговорів за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії. Аналітики зазначили, що російський диктатор Путін не зацікавлений у перемовинах, оскільки прагне повністю знищити Україну як державу.

Таким чином вони прокоментували повідомлення про те, що президент Сербії Александр Вучич під час розмови з Путіним підняв тему припинення вогню в Україні, на що Путін відповів, що Росія виконає всі цілі своєї "спеціальної військової операції" в Україні.

Крім того, аналітики нагадали, що російський диктатор під час пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня відкрито відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів.

Умови завершення війни

Нагадаємо, днями стало відомо, що Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів врегулювання війни за умови дотримання міжнародного права і поваги до її територіальної цілісності. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Також він написав про це в колонці для одного з фінських видань. За словами посадовця, хоча Формула миру, запропонована Зеленським, встановлює основні принципи миру в Україні, усі держави "повинні брати активну участь у розробці основи миру". Він переконаний, що реалізація цих принципів "може і повинна" коригуватися й доповнюватися. Як наголосив Єрмак, "демократії мають лідирувати".

Голова Офісу президента також зауважив, що завдяки прогресу, досягнутому після першого Саміту миру в червні, Україна готова говорити про "мирні рамки" на другому саміті. Єрмак підкреслює, що для закінчення війни демократичні країни мають визнати силу міжнародних прав. Це, на його думку, буде для миру не тільки в Україні, а й у всьому світі. Він зазначив, що Фінляндія, як одна з демократичних країн, може зіграти вирішальну роль у врегулюванні конфлікту.

Міжнародні зусилля і рішучість союзників

За словами Єрмака, попри всі тяготи війни, Україна продовжує боротьбу, а її союзники з Європи, Америки та інших регіонів зберігають рішучість у підтримці. Він зазначив, що докладає зусиль щодо забезпечення дотримання міжнародних угод під час конфлікту, і активність в економічних процесах триває, попри безперервні військові операції.

Єрмак підтвердив готовність України обговорити різні варіанти світового врегулювання, проте з дотриманням норм міжнародних прав і збереженням непорушності кордонів України. В Офісі президента також розглядають можливість проведення другого саміту для обговорення світових норм, які мають забезпечити сталий мир для всіх країн.

Також у своїй колонці для фінського видання Єрмак зазначив, що Росія має понести відповідальність, зокрема, за екоцид, "щоб не допустити повторення подібних злочинів у майбутньому".

Завершення гарячої фази війни

Водночас Зеленський заявив, що припинення Росією ударів по українських енергетичних об’єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни. Про це йдеться на сторінках Financial Times.

Він додав, що якби Москва і Київ домовилися припинити удари по енергетичних інфраструктурах один одного, це було б значним кроком до деескалації конфлікту. Зеленський говорив про це у світлі атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

Мирні рамки

Ба більше, керівник Офісу президента зазначив, що Україна вже готова узгодити мирні рамки під час другого Саміту миру. За його словами, керівництво України хоче побудувати мир не тільки для України, а й для всієї міжнародної спільноти. Тому Єрмак також закликав союзників України не зупинятися на досягнутому.

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