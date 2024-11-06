Трамп заявил о своей победе (видео)

Республиканец заявил о "политической победе, которой раньше не видел народ США".

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает перед своими поклонниками с победной речью.

ТСН.ua в телеграм-канале опубликовал кусочек его выступления.

Кандидат от республиканцев вышел на сцену в Палм-Бич во Флориде, где выступает перед поклонниками с победной речью.

"Это политическая победа, которой раньше не видел народ США – 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов стоит перед вами", – заявил Трамп.

Он обратился к гражданам США и подчеркнул, что будет бороться за благосостояние их семей.

"Каждый день я буду бороться за вас. Я хочу вернуть процветающую Америку, которой вы все заслуживаете. Этот мир нуждается в "золотой эре" США", — заявил политик.

Напомним, на выборах президента США Трамп набрал 277 голосов выборников из 270, необходимых для победы. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом.

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