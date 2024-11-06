Atlantic Council: США зацікавлені у добудові блоків 3 та 4 Хмельницької АЕС

Сполучені Штати мають прямий інтерес у передачі Україні болгарських ядерних реакторів для завершення будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це йдеться в статті Atlantic Council.

«Факт того, що Westinghouse бере участь у виробництві палива та будівництві реакторів як в Україні, так і в Болгарії, є важливою точкою дотику для обох країн, і пояснює зацікавленість США в успішній передачі надлишкового ядерного обладнання Болгарії Україні», - йдеться в статті», — зазначається в статті.

В статі йдеться, що передача ядерного обладнання Україні сприятиме покриттю потреб Києва в електроенергії та завдасть серйозного удару по російських позиціях як в Україні, так і на Балканах.

«Посилення ядерного потенціалу України покращить економічні перспективи країни і підготує її до того, щоб згодом замінити Росію як ключового постачальника енергії для Європи в післявоєнний період. Це робить придбання Україною болгарського ядерного обладнання важливою можливістю для Заходу, яку не можна втратити», - йдеться в статті.

З огляду на стратегічну важливість цього кроку для довгострокової енергетичної безпеки Європи, його можна профінансувати за рахунок європейських фондів, що спрямовані на економічне відновлення України.

США також можуть підтримати цей процес, виділивши частину своєї допомоги для України, підкреслюють у статті Atlantic Council.