До України йде потепління: прогноз погоди на 7 листопада

В Україні пануватиме антициклон, що забезпечить суху та ясну погоду

У четвер, 7 листопада, в Україні антициклон принесе бездощову погоду і тимчасове потепління, з температурою до +15 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з її прогнозом, опадів не очікується, а температура повітря вночі становитиме від -3 до +5 градусів, залежно від регіону. Днем стовпчики термометрів піднімуться до +9+15 градусів, зокрема на півдні до +12+15 градусів, а на північному сході залишатиметься прохолодніше — +7+9 градусів.

У Києві 7 листопада також буде сухо і сонячно. Вночі температура складе +2+4 градуси, вдень потепліє до +8+10 градусів. Вітер північно-західний та західний, 5-12 м/с.

Надалі погода в Україні залишатиметься холоднуватою, але сухою.

Нагадаємо, Листопад продовжує дивувати українців своєю непередбачуваністю. У різних областях погода змінюватиметься по-різному: деякі регіони ще матимуть теплі дні, в інших – похолодання. Крім того, на країну знову накривають магнітні бурі. Деталі прогнози — в ексклюзивному матеріалі на TSN.UA.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОГОДА ЗНОВУ РІЗКО ЗМІНИТЬСЯ! Листопад готує сюрпризи для України!

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