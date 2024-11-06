В Украину идет потепление: прогноз погоды на 7 ноября

В Украине будет царить антициклон, который обеспечит сухую и ясную погоду

В четверг, 7 ноября, в Украине антициклон принесет бездождливую погоду и временное потепление с температурой до +15 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, осадков не ожидается, а температура воздуха ночью будет составлять от -3 до +5 градусов, в зависимости от региона. Днем столбики термометров поднимутся до +9+15 градусов, в том числе на юге до +12+15 градусов, а на северо-востоке будет прохладнее — +7+9 градусов.

В Киеве 7 ноября тоже будет сухо и солнечно. Ночью температура составит +2+4 градуса, днем потеплеет до +8+10 градусов. Ветер северо-западный и западный, 5-12 м/с.

В дальнейшем погода в Украине будет оставаться холодноватой, но сухой.

Напомним, ноябрь продолжает удивлять украинцев своей непредсказуемостью. В разных областях погода будет меняться по-разному: у некоторых регионов еще будут теплые дни, в других – похолодание. Кроме того, на страну снова накрывают магнитные бури. Детали прогнозы – в эксклюзивном материале на TSN.UA.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОГОДА СНОВА РЕЗКО ИЗМЕНИТСЯ! Ноябрь готовит сюрпризы для Украины!

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