Синоптики удивили прогнозом: чего ожидать в ноябре

Погода в Украине снова изменится. В некоторых регионах все еще возможны погодные сюрпризы.

Все подробности рассказали в эксклюзиве TSN.UA.

По словам метеорологини Натальи Птухи, на понедельник в Украине пришелся пик непогоды в виде порывов ветра и осадков, а в северо-восточной части – в виде даже мокрого снега. Это явление было связано с циклоном, который находился северо-восточнее территории Украины.

В частности, сильный ветер срывал крыши и утепление из домов в Киеве. Частично взлетали балконы, а все это летело в машины.

В Кривом Роге штормовой ветер также повалил деревья. В Черниговской области непогода оборвала электросети в 66 населенных пунктах, обесточенными остались более 15 тысяч потребителей.

4 ноября в Харькове началась зима и люди делились в сети видео с первым снегом.

По словам синоптикини, до конца недели ветер утихнет, ведь 5 ноября на территорию Украины влияет поле высокого давления – антициклон. Он обеспечивает в большинстве областей без осадков. В то же время, на северо-востоке и востоке Украины 6 ноября еще возможны остаточные процессы в виде небольшого мокрого снега.

Она также отметила, что о сильном похолодании пока речь не идет. Дневные максимумы в конце недели немного повысятся, на примере столицы, возможно, в том числе до +9.

Когда украинцам ждать морозов

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что ноябрь для всех регионов Украины начнется все равно, то есть тепло сохранится. А вот продлится месяц по-разному: чем дальше к северу и востоку, тем раньше наступит холод.

Холодать начнет во второй декаде, температура к концу месяца постепенно снизится от +6-7 до +3-4 градусов днем и от 0-3 градусов тепла до 1-2 градусов мороза ночью. С холодами придут осадки, вся третья декада ожидается мокрой, пройдут дожди с мокрым снегом. Больше всего будет дождь на Буковине и Хмельнитчине. А вот на севере погода в ноябре будет разной.

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ноябрь начнется с +12-13 градусов днем, дальше несколько дней будет +5-7 и снова +9-11. Ночью холоднее на 5-7 градусов, будет немного дождь.

А вот в восточных областях дневная температура быстро упадет с +10-12 градусов до +5-6 и будет держаться таковой в течение двух недель. В дальнейшем похолодает еще на 2-3 градуса, а учитывая, что небо часто будет малооблачным, ночью ожидаемые заморозки до -2 градусов. Осадков в регионе прогнозируется мало, и они будут незначительными.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОГОДА СНОВА РЕЗКО ИЗМЕНИТСЯ! Ноябрь готовит сюрпризы для Украины!

Напомним, когда украинцы будут праздновать Благовещение в 2025 году.

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