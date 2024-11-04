Когда будем праздновать Благовещение в 2025 году: дата, традиции и народные приметы

В этот день среди верующих принято освящать соль, которая, по церковным преданиям, способна исцелять любые болезни.

По традиции украинцы празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы весной. Однако после перехода 1 сентября 2023 года на новоюлианский календарь дата изменилась. Раньше мы праздновали этот праздник 7 апреля. Теперь оно приходится 13 дней раньше. То есть в 2025 году Благовещение будет 25 марта.

Праздник Благовещения: что он значит

Этот праздник связан с важным событием в жизни Пресвятой Богородицы. Родители отдали Деву Марию в молодом возрасте на воспитание в храм, как и пообещали Господу еще до ее рождения. Она оставалась девственницей, ведь дала обет Богу. Поэтому со своим мужем, Иосифом, она вела благочестивую и скромную жизнь.

В Евангелии от Луки описано событие, когда архангел Гавриил предстал перед будущей Богоматерью, чтобы возвестить ей благость — она родит Спасителя человечества.

Увидев ангела, Мария услышала от него такие слова: "Радуйся, Благодатная! Господь с тобой". Сначала она очень испугалась, что должна стать матерью Мессии. Однако, впоследствии приняла волю Божью. По православной традиции, зачатие Иисуса Христа стало искуплением греха Евы в саду. 25 марта было избрано не случайно. Ведь согласно Церкви Иисус Христос родился 25 декабря, а между этими датами ровно девять месяцев.

Праздник Благовещения для верующих является символом воплощения Господа в мире людей, началом искупления грехов.

Традиции на Благовещение Пресвятой Богородицы

Традиционно украинцы на Благовещение идут в храм на праздничное богослужение, во время которого святят соль. Эта соль издавна использовали очень экономно, потому что существует поверье, что она способна излечить любую болезнь. Также эту соль используют, чтобы посолить свадебный каравай. Считается, что тогда молодые всегда будут вместе и счастливы.

В некоторых регионах Украины по традиции в этот день выпускают голубей. Наши предки верили, что когда птицы долетят до небес, то расскажут ангелам обо всем том хорошем, что случилось за год.

На Благовещение небо открывается, и Господь может услышать каждую молитву верующих. Именно поэтому многие совершают паломничество к святым местам. Хотя в этот период продолжается Великий пост, но на Благовещение Церковь позволяет употреблять рыбу с оливковым маслом, пить алкоголь.

Что нельзя делать на Благовещение

Существует несколько запретов. В частности, в этот день нельзя:

стричь и окрашивать волосы;

делать тяжелую работу;

брать взаймы или одалживать деньги;

отправляться в далекое путешествие;

шить, вязать, вышивать;

носить новую одежду.

Также, по народным приметам, теплая ночь обещает, что весна будет такой же приятной и ласковой.

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