25 марта 2025 года — вторник. 1126-й день войны в Украине.

Памятные даты 25 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 марта:

1306 год – Роберт Брюс стал королем Шотландии, получив официальную коронацию;

1596 год — вблизи урочища Острый Камень состоялась битва между украинскими повстанцами под руководством Северина Наливайко и армией польского гетмана Станислава Жолкевского;

1655 год — астроном Христиан Гюйгенс открыл крупнейший спутник Сатурна — Титан;

1668 год — в Америке провели первую конную гонку;

1807 год — британский парламент большинством голосов принял закон, официально запретивший работорговлю в стране и ее колониях;

1807 год — в Великобритании начал действовать регулярный железнодорожный маршрут между Свонси и Мамблзом, что стало началом пассажирских перевозок по железной дороге;

1821 год — под руководством Александра Ипсиланти в Греции началось восстание против османского владычества;

1848 год — в Вене обнародовали проект Конституции, разработанный комитетом во главе с министром внутренних дел Пиллерсдорфом. Этот документ стал частью событий Весны народов;

1857 год — жители Брисбена (Австралия) второй раз за год наблюдали солнечное затмение;

1857 год — француз Леон Скотт получил патент на древнее устройство для записи звука;

1876 год — сборная Уэльса по футболу сыграла свой первый матч, став одной из старейших национальных команд в мире;

1916 год – в США женщинам разрешили быть зрительницами на боксерских поединках;

1917 год — Временное правительство отменило смертную казнь;

1957 год — в Риме представители шести европейских стран подписали ключевые соглашения, начатые Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) и Евратом;

1977 год – музыкант Элвис Костелло выпустил свой первый сингл "Less Than Zero";

1983 год — Майкл Джексон впервые публично продемонстрировал свое знаменитое танцевальное движение "Лунная походка" во время выступления на телешоу "Motown 25: Yesterday, Today, Forever";

1988 год – австралиец Невилл Паттен создал самый маленький в мире велосипед – диаметр его колес не превышал двух сантиметров;

1992 год — Верховная Рада Украины приняла закон, определивший основные задачи Службы безопасности Украины;

1993 год — в Украине основано Центральное бюро Интерпола;

2011 год — Папа Римский утвердил новоизбранного предстоятеля Украинской греко-католической церкви — Святослава Шевчука;

2013 год — в Париже полиция применила слезоточивый газ против митингующих, требовавших отмены закона о легализации однополых браков. Во время протеста, собравшего около 300 тысяч человек, задержаны 96 демонстрантов, из них шестеро арестованы.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

25 марта в Украине отмечают День Службы Безопасности Украины / Фото: pixabay.com

25 марта в Украине празднуют День Службы Безопасности Украины. Это профессиональный праздник людей, работающих в сфере защиты национальной безопасности, борющихся с угрозами государству и обеспечивающих порядок. СБУ официально появилась 25 марта 1992 — после обретения Украиной независимости. Ее создали на базе бывших советских спецслужб, но уже как отдельную, независимую структуру, работающую во благо Украины. В 2001 тогдашний президент издал указ, которым утвердил этот праздник. В этот день проводят официальные церемонии награждения сотрудников, вспоминают погибших героев, а также подводят итоги работы службы за год. Этот праздник напоминает о важности защиты государства и чествует тех, кто ежедневно стоит на страже безопасности Украины.

Также 25 марта Международный день солидарности с задержанными и пропавшими без вести сотрудниками. Это день, когда мир чествует тех, кто из-за своей профессиональной деятельности – журналистики, правозащиты или гуманитарной работы – оказался в опасности, пропал без вести или был незаконно заключен. 25 марта 1985 года в Ливане был похищен британский журналист Алек Коллетт, работавший в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам. Долгие годы о его судьбе ничего не было известно, пока 2009 роуц обнаружили его тело. Этот трагический случай стал символом и причиной создания дня солидарности. Этот день обращает внимание на тех, кто стал жертвой репрессий, преследований или военных конфликтов из-за своей работы. Часто такие люди просто исчезают без следа, а их родные годы не могут узнать правду.

А еще 25 марта Международный день нерожденного ребенка. Идея этого дня возникла в Аргентине в 1999 году, когда Папа Римский Иоанн Павел II поддержал инициативу памяти нерожденных детей. Дату 25 марта выбрали из-за ее религиозного значения – это день, когда в христианстве празднуют Благовещение, когда Дева Мария узнала, что станет матерью Иисуса. С течением времени традиция распространилась на другие страны, в том числе там, где сильно развиты христианские традиции, и теперь этот день отмечают во многих частях света. Этот день не только для скорби, но и для того, чтобы обратить внимание на значение семейных ценностей, нравственных убеждений и важность поддержки каждой будущей матери.

25 марта Всемирный день ретроспективы. Это день, когда акцентируют внимание на практике оценки пройденных этапов, чтобы понять, что удалось, а что можно изменить к лучшему. Этот день возник среди профессионалов, таких как менеджеры по проектам и разработчики программного обеспечения, для которых ретроспективы стали необходимой частью работы. Со временем эта практика стала важной не только для рабочих команд, но и для многих людей в разных областях, поскольку умение анализировать прошлое и извлекать из него уроки помогает добиваться лучших результатов в будущем. Ретроспектива – это процесс оценки проделанной работы или завершенного этапа для того, чтобы понять, что было сделано правильно, а что можно усовершенствовать. Это эффективный инструмент, помогающий учиться на опыте и находить новые пути развития.

Также 25 марта Международным днем вафель. Этот день создан для того, чтобы отдать честь вкусным хрустящим лакомствам, которые завоевали сердца людей по всему миру. Хотя точная дата основания праздника неизвестна, вафли имеют очень давнюю историю. Их начали готовить еще в средневековой Европе, когда их производили с помощью специальных прессов. Вафли, которые мы знаем сегодня, стали популярны в 19 веке, когда появились более доступные пресс-формочки для их выпечки. Вафли – это хрустящая выпечка, которую готовят из жидкого теста на специальных прессах. Они имеют характерную текстуру с ромбовидными узорами и могут быть разными: от тонких и хрустящих до мягких. Вафли часто подают с различными начинками, такими как шоколад, мед, ягоды, фруктовые сиропы или мороженое.